Almanya’da terör! YPG/SDG yandaşları polise ve iş yerlerine saldırdı

Terör örgütü YPG/SDG mensupları Almanya'da polise ve iş yerlerine saldırdı.

Stuttgart polisi, yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı bir mitingde göstericilerin araçlara ve güvenlik güçlerine havai fişeklerle saldırdığını açıkladı. Yürüyüş sırasında taşkınlık çıkaran grupların, polis kordonunu aşmaya çalıştığı bildirildi.

POLİS BİBER GAZI KULLANDI

Yüzleri kapalı bazı provokatörlerin saldırgan tavırlar sergilemesi üzerine polis biber gazıyla müdahale etmek zorunda kaldı. Olaylar sırasında çevredeki iş yerleri zarar görürken, kamu malına da ciddi hasar verildi.

75 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Polis, kamu düzenini bozma, güvenlik güçlerine saldırı, patlayıcı madde kullanımı ve toplantı yasalarını ihlal gibi suçlardan 75 kişi hakkında olay yerinde kimlik tespiti yaptı. Güvenlik güçlerinin çektiği fotoğraf ve görüntülerin incelemeye alındığı, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Stuttgart Polis Sözcüsü Timo Brenner yaptığı basın açıklamasında, "Gösteri bahanesiyle polis memurlarına ve çevredekilere saldırmak, demokratik anlamda toplanma özgürlüğüyle bağdaşmaz. Memurlarımız bugün maalesef büyük şiddet olaylarına maruz kaldılar ve zorla müdahale etmek zorunda kaldılar. Hiçbir memurun yaralanmaması tamamen şans eseriydi." ifadelerini kullandı.

RESTORANA VE POLİSE SALDIRDILAR

Dortmund kentinde ise terör örgütü YPG/SDG yandaşları, Suriyelilere ait bir restorana ve polise saldırdı.

Polisten yapılan açıklamada, yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı gösteride, göstericilerin taşkınlık çıkardığı, takviye polis ekiplerinin gelmesiyle durumun kontrol altına alındığı bildirildi.

Bild gazetesinin haberine göre, söz konusu gösteriye katılanlar, Dortmund merkez tren istasyonu yakınlarında Suriyelilere ait restorana saldırarak tahrip etti.

İşyeri sahibi, saldırganların restorandaki masa ve sandalyeleri fırlatıp camları kırdığını, kasayı yağmalayarak içindeki parayı aldığını anlattı.

Polis, dün akşam yerel saatle 20.00 sularında olayları kontrol altına alırken göstericiler polise de saldırdı.

Taşkınlık çıkaran göstericiler polise havai fişek ve demir çubuklarla saldırırken, çıkan arbedede birkaç polis memuru yaralandı.