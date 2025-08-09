Almanya’nın bambaşka yüzü! Ünlü Youtuber o anları böyle görüntüledi Adeta ‘zombi’ mahallesi

Dünyaca ünlü YouTuber Kurt Caz, Almanya'nın Frankfurt kentinde, şehrin uluslararası imajıyla tezat oluşturan bir bölgeyi gündeme taşıdı. "Inside Germany's Zombie Hood (Almanya'nın Zombi Mahallesi – Frankfurt)" başlıklı videosunda, kentin en kötü şöhretli bölgelerinden Barnhof Fertil'in karanlık yüzünü ortaya koydu. Caz, burayı "seyahat ettiği en düşmanca yerlerden biri" olarak tanımlayarak, bu nedenle yanında koruma bulundurduğunu açıkladı.

UYUŞTURUCU VE SUÇUN MERKEZİ

Görüntülerde, gündüz vakti sokaklarda ağır uyuşturucuların açıkça kullanıldığı görülüyor. Caz, 1970'lerden bu yana devam eden uyuşturucu krizinin son yıllarda daha da derinleştiğini belirtiyor. Silah taşımanın yasak olduğuna dair tabelaların yer aldığı bu bölgenin, mafya grupları ile göçmen kökenli sokak satıcılarının kontrolünde olduğu ifade ediliyor.

Videoda, Frankfurt'un finans merkezindeki lüks bankalar ve gökdelenler ile Barnhof Fertil'deki sosyal çöküş arasındaki keskin karşıtlık dikkat çekiyor. Caz, sokaklarda görülen pahalı araçların sahiplerinin bu araçları yasal yollarla edinip edinmediğini sorgularken, yaşlı Almanların geçim için pet şişe topladığını da aktarıyor. Bölge, "çok kültürlü bir cadde" olarak anılırken, çevrede göçmen işletmelerin yoğun olduğu; bir Alman bayrağı ya da Alman görmek için şanslı olmak gerektiği belirtiliyor. Video, mahallenin genel olarak güvensiz ve yabancılar için rahatsız edici bir atmosfere sahip olduğunu ortaya koyuyor.