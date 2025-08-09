Video Dünya Almanya sokaklarının karanlık yüzü kamerada... Ünlü Youtuber'a şok!
Almanya sokaklarının karanlık yüzü kamerada... Ünlü Youtuber'a şok!

Almanya sokaklarının karanlık yüzü kamerada... Ünlü Youtuber'a şok!

09.08.2025 | 14:05

Almanya'da 'Zombi Mahallesi' olarak adlandırılan bölgenin uyuşturucu ve suça batmış sokakları YouTuber Kurt Caz ve ekibi tarafından böyle görüntülendi..

VİDEO DEVAM EDİYOR
YouTuber Kurt Caz, Almanya'da "Zombi Mahallesi" olarak adlandırılan bölgedeki gerçekleri gözler önüne serdi. Uyuşturucu, suç ve göçmen krizinin pençesindeki sokaklar, Avrupa'nın medeniyet maskesinin ardındaki karanlık yüzü ortaya koyuyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Almanya sokaklarının karanlık yüzü kamerada... Ünlü Youtuber’a şok! 00:26
Almanya sokaklarının karanlık yüzü kamerada... Ünlü Youtuber'a şok! 09.08.2025 | 14:05
Çin’de sel felaketi: 10 ölü, 33 kayıp | Video 00:31
Çin'de sel felaketi: 10 ölü, 33 kayıp | Video 08.08.2025 | 14:35
ABD’de helikopter mavnanın üzerine düştü: 2 ölü | Video 03:36
ABD'de helikopter mavnanın üzerine düştü: 2 ölü | Video 08.08.2025 | 10:48
Hamileliği boyunca yüzü tamamen değişti! Paylaştığı videoyla viral oldu: Bir anda onlarca yıl yaşlandım...  | Video 00:21
Hamileliği boyunca yüzü tamamen değişti! Paylaştığı videoyla viral oldu: "Bir anda onlarca yıl yaşlandım..."  | Video 08.08.2025 | 10:33
İtalya’da muhalefet vekilleri, parlamentoya Filistin bayrağının renklerini taşıyan kıyafetlerle girdi | Video 02:14
İtalya’da muhalefet vekilleri, parlamentoya Filistin bayrağının renklerini taşıyan kıyafetlerle girdi | Video 07.08.2025 | 16:51
ABD’de 4 binden fazla hastaya tıbbi hizmet veren sahte hemşire gözaltına alındı | Video 00:40
ABD’de 4 binden fazla hastaya tıbbi hizmet veren "sahte hemşire" gözaltına alındı | Video 07.08.2025 | 16:24
Çin’de asma köprünün halatı koptu: 5 ölü, 24 yaralı | Video 00:59
Çin'de asma köprünün halatı koptu: 5 ölü, 24 yaralı | Video 07.08.2025 | 14:18
Çin’de asma köprünün halatı koptu: 5 ölü, 24 yaralı | Video 00:59
Çin'de asma köprünün halatı koptu: 5 ölü, 24 yaralı | Video 07.08.2025 | 13:59
Fransa’da 1949’dan bu yana çıkan en büyük orman yangınıyla mücadele sürüyor | Video 01:37
Fransa'da 1949'dan bu yana çıkan en büyük orman yangınıyla mücadele sürüyor | Video 07.08.2025 | 12:17
ABD Başkanı Trump, çip ve yarı iletken ithalatına yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı | Video 05:36
ABD Başkanı Trump, çip ve yarı iletken ithalatına yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı | Video 07.08.2025 | 09:06
Çin’de başlayan Yetişkin emziği trendi, tehlike saçıyor | Video 00:26
Çin'de başlayan "Yetişkin emziği" trendi, tehlike saçıyor | Video 06.08.2025 | 14:34
Fransa’nın güneyinde orman yangını: 1 ölü, 9 yaralı | Video 01:01
Fransa'nın güneyinde orman yangını: 1 ölü, 9 yaralı | Video 06.08.2025 | 14:08
Pakistan’da muson yağışlarınca can kaybı 303’e yükseldi | Video 00:24
Pakistan’da muson yağışlarınca can kaybı 303’e yükseldi | Video 06.08.2025 | 13:10
İspanya’da karavan yangını felakete dönüştü! Tatilciler plajlardan tahliye ediliyor | Video 01:51
İspanya'da karavan yangını felakete dönüştü! Tatilciler plajlardan tahliye ediliyor | Video 06.08.2025 | 13:10
Putin, ABD’li Temsilcisi Witkoff ’u kabul etti | Video 00:13
Putin, ABD'li Temsilcisi Witkoff 'u kabul etti | Video 06.08.2025 | 13:09
Trump’tan İsrail’in Gazze’yi işgal planıyla ilgili yorum: Bir şey diyemem, bu İsrail’e kalmış | Video 03:40
Trump’tan İsrail’in Gazze’yi işgal planıyla ilgili yorum: "Bir şey diyemem, bu İsrail’e kalmış" | Video 06.08.2025 | 08:51
Hindistan’da sel felaketi: 50’den fazla kişi kayıp | Video 02:26
Hindistan'da sel felaketi: 50'den fazla kişi kayıp | Video 05.08.2025 | 14:23
Güney Kore, Kuzey Kore sınırındaki propaganda hoparlörlerini kaldırıyor | Video 00:47
Güney Kore, Kuzey Kore sınırındaki propaganda hoparlörlerini kaldırıyor | Video 05.08.2025 | 14:16
Japonya’daki havai fişek festivalinde yangın | Video 03:42
Japonya'daki havai fişek festivalinde yangın | Video 05.08.2025 | 13:37
Japonya, 41,8 dereceyle tüm zamanların en sıcak gününü yaşadı | Video 07:44
Japonya, 41,8 dereceyle tüm zamanların en sıcak gününü yaşadı | Video 05.08.2025 | 13:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY