Arap aşiretlerden terör temizliği

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG ile Arap aşiretleri arasındaki çatışmalar giderek büyüyor. Ülkenin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalindeki alanda örgüt ile Arap aşiretler arasında başlayan çatışmalar, diğer Arap aşiretlerin katılımıyla Rakka ve Haseke illeri kırsalına da sıçradı. Barış Pınarı Harekatı (BPH) bölgesindeki Arap aşiretleri PKK/YPG'nin işgalindeki Rakka ile Haseke illerindeki 4 köyü teröristlerden temizledi. BPH bölgesinde Arap aşiretler, Rakka ile Haseke'nin kuzeyinde PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki bölgelere dün sabah erken saatlerde operasyon başlattı. Deyrizor'daki aşiretlere destek vermek isteyen BPH bölgesindeki Arap aşiretler, Rakka ilinin kuzeyindeki Halil Yasin, Hırbet Beyda ile Haseke ilinin kuzeyindeki Turgi ve Tel Tavil köylerini teröristlerden arındırdı. Söz konusu çatışma bölgelerine Arap aşiretleri takviye konvoyları gönderiyor.Çatışmaların merkezindeki Deyrizor'un doğu ve güneydoğusunda 27 Ağustos'tan beri 24 köyde terör örgütünün işgaline son verilmişti. Örgüt dün düzenlediği saldırıda iki köyü geri almıştı. Arap aşiretleri dün Münbiç kırsalında da dört köyü PKK/YPG'den arındırmıştı.