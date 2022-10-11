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Giriş Tarihi: 11.10.2022 20:41

Avrupa iyice karıştı! Fransa'dan 'Zorla çalıştırın' talimatı: Karşı çıkana hapis...

AA
Avrupa iyice karıştı! Fransa’dan ’Zorla çalıştırın’ talimatı: Karşı çıkana hapis...

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'yı enerji krizi vurdu. Birçok alanda derin sarsılmalar yaşayan Avrupa ülkeleri tasarruf kararlarını hayata geçiriyor. Fransa'da da petrol şirketleri çalışanlarının iş bırakma eylemleriyle toplumsal krize dönüşen grevde hükümet, işi bırakanların bir kısmının göreve dönmesini kapsayan "zorla işe başlatma" prosedürünün devreye sokulması için talimat verdi. Buna karşı çıkan işçilere ise, 6 aya kadar hapis ve 10 bin avro para cezası uygulanabilir.

Ulusal Mecliste konuşan Başbakan Elisabeth Borne, Esso-Exxonmobil ile iki işçi sendikasının arasında dün imzalanan anlaşmaya atıfta bulunarak, buna rağmen sendikaların bir kısmının greve devam etmek istediğini belirtti.

AKARYAKIT GREVİNDE "ZORLA ÇALIŞTIRMA" TALİMATI!

Borne, ilgili yerlerdeki valilere Esso-Exxonmobil'in depolarının işletilmesi için gerekli personelin zorla çalıştırılmasını kapsayan prosedürü başlatması talimatı verdiğini ifade etti.

KARŞI ÇIKANA HAPİS CEZASI!

Söz konusu prosedür kapsamında, "kamu hizmetinin devamlılığını veya toplumun ihtiyaçlarını ciddi şekilde baltalayan bir grev durumunda", çalışanlar işe dönmeye zorlanabilir. Buna karşı çıkan işçilere ise, 6 aya kadar hapis ve 10 bin avro para cezası uygulanabilir.

Fransa'da TotalEnergies'e ait 6 rafinerinin 3'ünde, ülkenin en büyük işçi sendikası CGT'nin geçen ay sonunda, işe alımların durdurulmasını protesto etmek ve maaşlarda yüzde 10 artış talebiyle gittiği greve, Amerikan petrol şirketi Esso-ExxonMobil'in iki rafinerisinin çalışanları da katılmıştı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU!

Grevlerin yayılması üzerine ülkede benzin istasyonlarının önemli bir kısmında akaryakıt sıkıntısı başladı. Birçok yerde uzun benzin kuyrukları görüldü.

Hükümet sendikalara, şirketlerle uzlaşma yoluna gitmesi konusunda çağrı yapmış aksi durumda yaptırıma gitme tehdidinde bulunmuştu.

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Avrupa iyice karıştı! Fransa'dan 'Zorla çalıştırın' talimatı: Karşı çıkana hapis...
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