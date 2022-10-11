Avrupa iyice karıştı! Fransa’dan ’Zorla çalıştırın’ talimatı: Karşı çıkana hapis...

KARŞI ÇIKANA HAPİS CEZASI!

Söz konusu prosedür kapsamında, "kamu hizmetinin devamlılığını veya toplumun ihtiyaçlarını ciddi şekilde baltalayan bir grev durumunda", çalışanlar işe dönmeye zorlanabilir. Buna karşı çıkan işçilere ise, 6 aya kadar hapis ve 10 bin avro para cezası uygulanabilir.