Son dakika: Bakan Çavuşoğlu’ndan Batı’ya Osman Kavala tepkisi: Arkasında kim var belli, argümanları ilginç

Ermenistan ile üçüncü görüşme…

"Bu toplantıda da önümüzdeki süreçte atılabilecek farklı adımlar konuşulacak. Sınır tespitinin tekrar yapılması konusunda bir mutabakat vardı. Bu nasıl yapılacak? Ortak komisyon mu kurulacak mesela? Azerbaycan ile ortak komisyon kurma kararı aldılar."

Latin Amerika'da FETÖ gündemi…

"FETÖ konusunda bilgiler verdik. Ne olduğunu söyledik. Anlattık. Eğitim diyorlar ama bu bir terörist örgüt. Türkiye'de darbe girişiminde bulundular. Çok sayıda insanı şehit ettiler. Bu terör teşkilatını ülkenizde barındırmamanız gerekir dedik. İltica izni verilmemesi gerektiğini hatırlattık. Özellikle Brezilya'da farklı kararlar var. Panama'da iadesini istediğimiz bir FETÖ'cü vardı. Yine Kolombiya'da da. Ekvator'da da gündeme getirdik. 'Dikkatli olmak lazım' dedik. Tedbir alanlara, okulları kapatanlara 'Yine de dikkatli olun' dedik. Başka ülkelerin istihbaratlarının bunları kullandığını, kimlerin kullandıklarını da söylüyoruz. Kendi güvenlikleri için önemli olduğunu söylüyoruz. Her ziyaretimizde olduğu gibi burada da bahsettik."