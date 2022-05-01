Video Türkiye Bakan Çavuşoğlu’ndan Batı'ya Osman Kavala tepkisi: Arkasında kim var belli, argümanları ilginç
Bakan Çavuşoğlu’ndan Batı'ya Osman Kavala tepkisi: Arkasında kim var belli, argümanları ilginç

Bakan Çavuşoğlu’ndan Batı'ya Osman Kavala tepkisi: Arkasında kim var belli, argümanları ilginç

01.05.2022 | 18:26

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adıyaman’da sel faciası! Onlarca araç suya gömüldü, kent 1 saatte bu hale geldi 00:14
Adıyaman'da sel faciası! Onlarca araç suya gömüldü, kent 1 saatte bu hale geldi 01.05.2022 | 19:25
Bakan Çavuşoğlu’ndan Batı’ya Osman Kavala tepkisi: Arkasında kim var belli, argümanları ilginç 06:44
Bakan Çavuşoğlu’ndan Batı'ya Osman Kavala tepkisi: Arkasında kim var belli, argümanları ilginç 01.05.2022 | 18:26
Akkuyu NGS çalışanları 1 Mayıs’ı ’Hayat Bayram Olsa’ şarkısı ile kutladı | Video 05:16
Akkuyu NGS çalışanları 1 Mayıs'ı 'Hayat Bayram Olsa' şarkısı ile kutladı | Video 01.05.2022 | 14:12
İstanbul Havalimanı’nda bir günde bin 301 uçuş ile rekor kırıldı | Video 01:38
İstanbul Havalimanı’nda bir günde bin 301 uçuş ile rekor kırıldı | Video 01.05.2022 | 14:16
Başkan Erdoğan Umre ziyareti gerçekleştirdi 00:26
Başkan Erdoğan Umre ziyareti gerçekleştirdi 29.04.2022 | 08:07
Antalya’da başıboş köpek dehşeti! Küçük Mahra’nın yaşadıklarını düşündü 06:31
Antalya'da başıboş köpek dehşeti! Küçük Mahra'nın yaşadıklarını düşündü 28.04.2022 | 19:06
SON DAKİKA! Putin’den Başkan Erdoğan’a takas teşekkürü | Video 01:50
SON DAKİKA! Putin'den Başkan Erdoğan'a takas teşekkürü | Video 28.04.2022 | 13:46
SON DAKİKA! MSB bu görüntülerle açıkladı 12 terörist etkisiz | Video 00:32
SON DAKİKA! MSB bu görüntülerle açıkladı "12 terörist etkisiz" | Video 28.04.2022 | 10:26
Başkan Erdoğan: Ayasofya Camii aslına rücu ettirildi 13:18
Başkan Erdoğan: Ayasofya Camii aslına rücu ettirildi 27.04.2022 | 23:22
Başkan Erdoğan’dan Osman Kavala açıklaması: Türkiye’nin Soros’uydu 23:01
Başkan Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması: "Türkiye'nin Soros'uydu" 27.04.2022 | 21:58
Ukrayna uyruklu Viktor Parkhomenko hastane odasında Müslüman oldu 03:27
Ukrayna uyruklu Viktor Parkhomenko hastane odasında Müslüman oldu 27.04.2022 | 21:11
“Ya bana katılın ya yolumdan çekilin” demişti! Kılıçdaroğlu kimlere ne mesaj verdi? 01:37
“Ya bana katılın ya yolumdan çekilin” demişti! Kılıçdaroğlu kimlere ne mesaj verdi? 27.04.2022 | 19:29
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maarif Vakfı Temsilciliğinin açılışında konuştu 02:55
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maarif Vakfı Temsilciliğinin açılışında konuştu 27.04.2022 | 18:51
Başkan Erdoğan İstanbul Mushaf’ını tanıttı: Sanatlarımızı yozlaşmaya karşı korumak mecburiyetindeyiz | Video 19:18
Başkan Erdoğan İstanbul Mushaf'ını tanıttı: "Sanatlarımızı yozlaşmaya karşı korumak mecburiyetindeyiz" | Video 27.04.2022 | 16:40
AK Partili Hamza Dağ: Cumhurbaşkanımızı tehdit etmek kimsenin haddine değildir 01:45
AK Partili Hamza Dağ: Cumhurbaşkanımızı tehdit etmek kimsenin haddine değildir 27.04.2022 | 11:36
Bingöl’de 4 farklı noktada düdüklü tencere içerisinde EYP ele geçirildi 00:19
Bingöl'de 4 farklı noktada düdüklü tencere içerisinde EYP ele geçirildi 27.04.2022 | 08:53
TÜGVA binasına bombalı saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı 00:11
TÜGVA binasına bombalı saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı 27.04.2022 | 07:48
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar 49:52
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar 26.04.2022 | 11:26
Zincir marketler piyasayı nasıl etkiliyor? TESK Başkanı A Haber’de açıkladı | Video 06:05
Zincir marketler piyasayı nasıl etkiliyor? TESK Başkanı A Haber'de açıkladı | Video 25.04.2022 | 10:32
Anzaklar ‘şafak ayini’ ile atalarını andı | Video 06:58
Anzaklar ‘şafak ayini’ ile atalarını andı | Video 25.04.2022 | 09:01

Latin Amerika turunun son durağı olan Venezuela ziyaretinin ardından yurda dönen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aralarında A Haber Müdürü Metin Algül’ün de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Rusya –Ukrayna konusu nasıl gündeme geldi?" sorusuna Bakan Çavuşoğlu, "Hem Brezilya hem Venezuela tarafı savaşın durması gerektiğini söyledi. Brezilya Cumhurbaşkanı, eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan da yarar görürse bazı önemli ülke liderleriyle beraber Moskova'ya ortak bir ziyaret düzenlemeye hazır olduğunu söyledi." şeklinde yanıt verdi. Osman Kavala kararı ve gelen tepkileri değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "Neden bu kişinin üzerinde bu kadar çok duruyorlar. Neden bir kişi bu kadar önemli. Çünkü fonladıkları ve kullandıkları bir kişi. Arkasında kim var belli." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA