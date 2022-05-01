Bakan Çavuşoğlu’ndan Batı'ya Osman Kavala tepkisi: Arkasında kim var belli, argümanları ilginç

Latin Amerika turunun son durağı olan Venezuela ziyaretinin ardından yurda dönen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aralarında A Haber Müdürü Metin Algül’ün de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Rusya –Ukrayna konusu nasıl gündeme geldi?" sorusuna Bakan Çavuşoğlu, "Hem Brezilya hem Venezuela tarafı savaşın durması gerektiğini söyledi. Brezilya Cumhurbaşkanı, eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan da yarar görürse bazı önemli ülke liderleriyle beraber Moskova'ya ortak bir ziyaret düzenlemeye hazır olduğunu söyledi." şeklinde yanıt verdi. Osman Kavala kararı ve gelen tepkileri değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "Neden bu kişinin üzerinde bu kadar çok duruyorlar. Neden bir kişi bu kadar önemli. Çünkü fonladıkları ve kullandıkları bir kişi. Arkasında kim var belli." dedi.