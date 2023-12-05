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Giriş Tarihi: 5.12.2023 13:23 Son Güncelleme: 5.12.2023 13:33

Başkan Erdoğan: Önceliğimiz Gazze'de kalıcı ateşkes!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez İşbirliği Konseyi 44. Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'deki katliamına dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Netanyahu'nun yönetimini uzatmak uğruna bölgemizin geleceğini tehlikeye atıyor. 17 bin Filistinli'nin hayatını kaybetmesi savaş suçudur." ifadelerini kullandı. Erdoğan Gazze'de önceliğin kalıcı ateşkes olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan: Önceliğimiz Gazze’de kalıcı ateşkes!

Körfez İşbirliği Konseyi 44. Zirvesi Katar'da düzenleniyor. Başkan Erdoğan zirvede önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye uluslararası yatırımcılar için güvenli liman olma vasfını koruyor.

NETANYAHU SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR
Riyad'da düzenlediğimiz İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesiyle Filistin halkına desteğimizi gösterdik. Zirvede alınan kararların takibini yapmamız önemlidir. Gazze'de kısa süreli insani aranın sağlanması ve esir takası konusunda Katar'ın katkılarını destekliyoruz. Netanyahu, yönetimini uzatmak uğruna bölgemizin geleceğini tehlikeye atıyor. 17 bin Filistinli'nin hayatını kaybetmesi savaş suçudur.

GAZZE'DE ÖNCELİĞİMİZ KALICI ATEŞKES
Önceliğimiz derhal kalıcı ateşkesin ilan edilmesidir. 1967 sınırları çerçevesinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının gerekliliği görüldü.

Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için gerekli koşulların oluşturulması gerekiyor. Burada tüm aktörleri göreve davet ediyorum.

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Başkan Erdoğan: Önceliğimiz Gazze'de kalıcı ateşkes!
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