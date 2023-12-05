Başkan Erdoğan: Önceliğimiz Gazze’de kalıcı ateşkes!

Körfez İşbirliği Konseyi 44. Zirvesi Katar'da düzenleniyor. Başkan Erdoğan zirvede önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Türkiye uluslararası yatırımcılar için güvenli liman olma vasfını koruyor.
NETANYAHU SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR
Riyad'da düzenlediğimiz İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesiyle Filistin halkına desteğimizi gösterdik. Zirvede alınan kararların takibini yapmamız önemlidir. Gazze'de kısa süreli insani aranın sağlanması ve esir takası konusunda Katar'ın katkılarını destekliyoruz. Netanyahu, yönetimini uzatmak uğruna bölgemizin geleceğini tehlikeye atıyor. 17 bin Filistinli'nin hayatını kaybetmesi savaş suçudur.
GAZZE'DE ÖNCELİĞİMİZ KALICI ATEŞKES
Önceliğimiz derhal kalıcı ateşkesin ilan edilmesidir. 1967 sınırları çerçevesinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının gerekliliği görüldü.