Başkan Erdoğan: "Önceliğimiz Gazze'de kalıcı ateşkes" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez İşbirliği Konseyi 44. Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'deki katliamına dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Netanyahu'nun yönetimini uzatmak uğruna bölgemizin geleceğini tehlikeye atıyor. 17 bin Filistinli'nin hayatını kaybetmesi savaş suçudur." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan Gazze'de önceliğin kalıcı ateşkes olduğunu belirtti.
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