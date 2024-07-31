SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Haniye’ye yapılan suikasta sert tepki: Alçaklıktır...

Son dakika haberleri: İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim alma törenine katılmak için Tahran'da bulunan Hamas lideri İsmail Haniye'nin kaldığı konutunda uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırının ardından Türkiye'den peş peşe sert tepkiler geldi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, A Haber canlı yayınına bağlanarak alçak saldırıya tepki gösterirken, bakanlar sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaştı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HANİYE SUİKASTINA SERT TEPKİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas lideri Haniye'nin suikast sonucu şehit edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Alçak saldırıyı şiddetle kınadığını ve lanetlediğini belirten Başkan Erdoğan, "Bu suikast; Filistin Davasını, Gazze'nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır." dedi.
Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'ye yönelik Tahran'da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Bu suikast; Filistin Davasını, Gazze'nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır.
"SİYONİST BARBARLIK EMELLERİNE ULAŞAMAYACAK"
Daha önce Şeyh Ahmed Yasin'e, Abdülaziz El Rantisi'ye ve daha pek çok Gazzeli siyasi isme yapılan menfur saldırıların amacı ne ise, İsmail Heniye kardeşime yönelik düzenlenen suikastın amacı da odur; ancak siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır. İslam dünyasının daha güçlü duruşu ve insanlığın ittifakıyla inşallah Gazze'deki zulüm ve soykırım başta olmak üzere İsrail'in coğrafyamızda estirdiği terör mutlaka son bulacak, bölgemiz ve dünyamız huzura kavuşacaktır.
"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİ TÜM GÜCÜMÜZLE DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Bunun için Türkiye olarak bütün yolları denemeye, bütün kapıları zorlamaya ve Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, özgür, egemen ve bağımsız Filistin Devleti'nin tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz. Menfur saldırı sonucu şehit olan kardeşim İsmail Heniye'ye Allah'tan rahmet; ailesine sabır, Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz ile İslam alemine başsağlığı diliyorum. Rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin."