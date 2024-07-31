Hamas lideri Haniye suikastı nasıl gerçekleşti? Son görüntüleri ortaya çıktı: İsrail’den şoke eden sözler!

"KORKAKÇA BİR EYLEM"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise yaptığı açıklamada, suikastı "korkakça bir eylem" ve "tehlikeli bir gelişme" olarak nitelendirdi. Suikastı kınayan Abbas, Filistinlilere "İsrail işgali karşısında birlik, sabırlı ve kararlı olma" çağrısında bulundu.