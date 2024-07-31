Giriş Tarihi: 31.07.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
09:46
Hamas lideri Haniye suikastı nasıl gerçekleşti? Son görüntüleri ortaya çıktı: İsrail’den şoke eden sözler!
Son dakika haberleri: Dünya, Hamas lideri İsmail Haniye'nin uğradığı suikast sonucu şehit edilmesiye sarsıldı. İsrail'in Gazze soykırımında direnişin sembolü olan Hamas lideri, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni için bulunduğu Tahran'da suikasta uğradı. Alçak suikast sonrası İsrail ve Filistin'den peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. İsrail yeni hazırlıklarla şoke ederken Hamas liderinin son görüntüleri de ortaya çıktı. İşte Haniye suikastında flaş gelişmeler…