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Haberler Galeri Hamas lideri Haniye suikastı nasıl gerçekleşti? Son görüntüleri ortaya çıktı: İsrail’den şoke eden sözler!
Giriş Tarihi: 31.07.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 09:46

Hamas lideri Haniye suikastı nasıl gerçekleşti? Son görüntüleri ortaya çıktı: İsrail’den şoke eden sözler!

Son dakika haberleri: Dünya, Hamas lideri İsmail Haniye'nin uğradığı suikast sonucu şehit edilmesiye sarsıldı. İsrail'in Gazze soykırımında direnişin sembolü olan Hamas lideri, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni için bulunduğu Tahran'da suikasta uğradı. Alçak suikast sonrası İsrail ve Filistin'den peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. İsrail yeni hazırlıklarla şoke ederken Hamas liderinin son görüntüleri de ortaya çıktı. İşte Haniye suikastında flaş gelişmeler…

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Hamas lideri Haniye suikastı nasıl gerçekleşti? Son görüntüleri ortaya çıktı: İsrail’den şoke eden sözler!

Son dakika haberi: Siyonist İsrail'in Gazze soykırımı sürerken Hamas direnişi lideri İsmail Haniye'nin suikastı şok etkisi yarattı. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Hamas lideri Haniye suikastı nasıl gerçekleşti? Son görüntüleri ortaya çıktı: İsrail’den şoke eden sözler!

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni için bulunduğu Tahran'da uğradığı suikast sonucunda şehit edilen Haniye'nin ölümünün ardından bölgede büyük kaos başladı.

İran devlet televizyonunun Haniye'nin öldürüldüğünü duyurmasının ardından Hamas'tan beklenen açıklama geldi. Hamas, Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da ikamet ettiği konuta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.

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Hamas lideri Haniye suikastı nasıl gerçekleşti? Son görüntüleri ortaya çıktı: İsrail’den şoke eden sözler!

TÜM OKLAR İSRAİL'DE

Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Musa Ebu Marzuk, Hamas Sİyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik suikasttan İsrail'i sorumlu tuttu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise Haniye suikastını "korkakça bir eylem" ve "tehlikeli bir gelişme" olarak nitelendirerek Filistin için birlik çağrısında bulundu.

Hamas lideri Haniye suikastı nasıl gerçekleşti? Son görüntüleri ortaya çıktı: İsrail’den şoke eden sözler!

"KORKAKÇA BİR EYLEM"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise yaptığı açıklamada, suikastı "korkakça bir eylem" ve "tehlikeli bir gelişme" olarak nitelendirdi. Suikastı kınayan Abbas, Filistinlilere "İsrail işgali karşısında birlik, sabırlı ve kararlı olma" çağrısında bulundu.

Hamas lideri Haniye suikastı nasıl gerçekleşti? Son görüntüleri ortaya çıktı: İsrail’den şoke eden sözler!

İRAN: AKAN KAN BOŞA GİTMEYECEK!

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Ulusal Güvenlik Komisyonu'nun olağanüstü toplanacağını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise, "Bir ömrünü Siyonist İsrail rejimi ile mücadeleye ve Kudüs'ü özgürleştirmeye adayan bu şehidin akan kanı boşa gitmeyecek" dedi.

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