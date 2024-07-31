Şehit edilen Hamas Lideri İsmail Haniye'nin son görüntüleri ortaya çıktı | Video

İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim alma törenine katılmak için Tahran'da bulunan Hamas lideri İsmail Haniye'nin kaldığı konutunda uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Hamas, İran'da İsmail Haniye karşı yapılan suikast ile ilgili bir açıklamada bulundu. Öte yandan, İsmail Haniye'nin dün öğlen saatlerinde Tahran Milad Kulesi yanında "Medeniyetler Ülkesi" temalı parkını ziyaret ederken çekilen son görüntüleri ortaya çıktı.