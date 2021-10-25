Başkan Erdoğan’ın ’10 büyükelçi’ resti ile ilgili çarpıcı sözler: Son 48 saat ders olarak okutulur...

10 büyükelçi Osman Kavala'nın serbest kalması çağrısı ile Türk yargısı ve iç işlerini hedef aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, büyükelçilerin bu tavrına Eskişehir millet bahçesi açılışında ateş püskürdü. Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na büyükelçilerin istenmeyen adam ilan edilmesi talimatını verdiğini belirtti, 'Burası kabile devleti değil, burası anlı şanlı Türkiye. Ya Türkiye'yi anlayacaklar ya da burayı terk edecekler' dedi. Erdoğan'ın sözleri sonrası büyükelçiler bugün geri adım attıç Yapılan açıklamada, Türkiye'nin iç işlerine karışılamayacağı vurgulandı, Viyana Sözleşmesi 41.maddeye atıfta bulunuldu. Yaşanan gelişmeleri Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi. Müderrisoğlu, "48 saat uluslararası ilişkilerde ders olarak okutulur" dedi.

"ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DERS OLARAK OKUTULUR"

Müderrisoğlu canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Sayın cumhurbaşkanının açık bir şekilde 10 büyükelçi ile ilgili sözlerinin ardından Ankara'da yoğun bir trafik yürüyordu. Büyükelçilerin maslahatgüzarları ve sürecin yönetimi açısından da diplomatik olarak bulunabilecek çözümler için de trafik yürütülüyordu.

Son 24 saatte yaşadıklarımız, damgasını vuran hadise uluslararası ilişkiler derslerinde örnek olarak okutalacak kadar önemli.

Yeni dünya düzeninde dinamiklerin nasıl değiştiğini görmek açısından önemli ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti devletinin cumhurbaşkanı seviyesinde aldığı tavrın aldığı karşılık üretme kabiliyetini ölçmek açısından da önemli. Böyle durumlarda soğukkanlılık ve rasyonalite ele alınmalıdır. Sayın cumhurbaşkanına büyükelçiler güven mektubunu sunar.

Sayın cumhurbaşkanı gönderilen elçiliğin başkentlerine güvenini kaybettiyse onlarla çalışmayacağını beyan etmesi anlaşılabilir bir durumdur. 10 ülkeyi aynı anda karşınıza alarak dikkate alarak büyükelçilerini istenmeyen kişi ilan etmek çok önemli ve ağır bir diplomatik durumu ifade eder. Türk büyükelçiler için aynı kararların alınması muhtemeldi.

ABD büyükelçisinin organize ettiği ve büyükelçilerinin 'Hepimizi karşılarına almaya cesaret edemezler' faaliyeti cumhurbaşkanının kararlı duruşu ve Türk diplomasisinin de akılcı çözüm üretme kabiliyeti ile önemli aşamaya geldi.

'Türkiye'nin içişlerine karışmıyoruz. Yanlış anlaşıldık.' Kamuoyularını da yönetebilecekleri, büyükelçilerin görev sorumluluklarını hatırlamaları, tabir i caizse hadlerini bilmeleri bakımından 48 saat ders olarak okutulabilecek gelişmelere sahne oldu.

Başkan Erdoğan rest çekmişti. Büyükelçiliklerden peş peşe geri adım | Video