Başkan Erdoğan rest çekmişti. Büyükelçiliklerden peş peşe geri adım | Video

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Osman Kavala'nın serbest kalması çağrısında bulunarak Türk yargısı ve içişlerini hedef alan büyükelçilikler tek tek geri adım açıklamaları yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, istenmeyen adam ilan edilmelerinin talimatını verdiği büyükelçiler, ülkelerinin Twitter hesaplarından, "Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz" açıklaması yaptı. Başkan Erdoğan, 'Burası kabile devleti değil. Ya Türkiye'yi anlayacaklar ya da terk edecekler' ifadeleri ile resti çekmişti. SABAH Gazetesi Okan Müderrisoğlu, gelişmeleri A Haber'de değerlendirdi.