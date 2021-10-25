Video Haber Başkan Erdoğan rest çekmişti. Büyükelçiliklerden peş peşe geri adım | Video
Başkan Erdoğan rest çekmişti. Büyükelçiliklerden peş peşe geri adım | Video

Başkan Erdoğan rest çekmişti. Büyükelçiliklerden peş peşe geri adım | Video

25.10.2021 | 16:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan rest çekmişti. Büyükelçiliklerden peş peşe geri adım | Video 08:12
Başkan Erdoğan rest çekmişti. Büyükelçiliklerden peş peşe geri adım | Video 25.10.2021 | 16:43
Erzurum’da PKK’nın 28 yıl önce katlettiği 33 kişi anıldı 03:29
Erzurum'da PKK'nın 28 yıl önce katlettiği 33 kişi anıldı 25.10.2021 | 16:09
Son dakika! 10 büyükelçinin Osman Kavala çağrısı ile ilgili ABD Büyükelçiliği’nden flaş açıklama | Video 02:58
Son dakika! 10 büyükelçinin Osman Kavala çağrısı ile ilgili ABD Büyükelçiliği'nden flaş açıklama | Video 25.10.2021 | 16:06
Yavuz Donat | Türkiye’nin lezzet fuarı YÖREX 05:58
Yavuz Donat | Türkiye’nin lezzet fuarı YÖREX 25.10.2021 | 15:43
Haşmet Babaoğlu | Bir cephanelik olarak Yunanistan... Neden? 02:56
Haşmet Babaoğlu | Bir cephanelik olarak Yunanistan... Neden? 25.10.2021 | 15:41
Engin Ardıç | Profesör Zihni Sinir 03:27
Engin Ardıç | Profesör Zihni Sinir 25.10.2021 | 15:39
Mehmet Barlas | Açıklamanın zamanıdır 01:49
Mehmet Barlas | Açıklamanın zamanıdır 25.10.2021 | 15:37
Hasan Basri Yalçın | Türkiye üzerinde güç kullanamayanlar kendilerini ve ilişkilerini açık ediyor 03:50
Hasan Basri Yalçın | Türkiye üzerinde güç kullanamayanlar kendilerini ve ilişkilerini açık ediyor 25.10.2021 | 15:35
CHP’li Varer DHKP-C’li teröriste ’Yoldaş’ dedi 01:24
CHP'li Varer DHKP-C'li teröriste 'Yoldaş' dedi 25.10.2021 | 11:36
FETÖ’de çözülme devam ediyor | Video 01:07
FETÖ’de çözülme devam ediyor | Video 25.10.2021 | 10:52
DHKP-C’ye büyük darbe! Mühimmat deposu çökertildi | Video 03:05
DHKP-C’ye büyük darbe! Mühimmat deposu çökertildi | Video 25.10.2021 | 10:43
Kılıçdaroğlu’nun İzmir ziyaretinde gergin anlar | Video 02:59
Kılıçdaroğlu'nun İzmir ziyaretinde gergin anlar | Video 24.10.2021 | 16:51
CHP’li Başkan, kendisine ayrılan yeri beğenmedi, olay çıkarttı | Video 01:17
CHP'li Başkan, kendisine ayrılan yeri beğenmedi, olay çıkarttı | Video 24.10.2021 | 13:24
Fatih’te arızalanan İETT otobüsü vatandaşlar tarafından itildi | Video 00:26
Fatih'te arızalanan İETT otobüsü vatandaşlar tarafından itildi | Video 24.10.2021 | 00:07
Başkan Erdoğan, şehit Tortumlu’nun ailesine telefonda başsağlığı diledi | Video 02:20
Başkan Erdoğan, şehit Tortumlu'nun ailesine telefonda başsağlığı diledi | Video 23.10.2021 | 23:10
Almanlar, Çekya’daki benzin istasyonlarında kuyruğa neden oluyor | Video 01:52
Almanlar, Çekya’daki benzin istasyonlarında kuyruğa neden oluyor | Video 23.10.2021 | 21:30
Meksika’da kartel ve güvenlik güçleri çatıştı: 2 ölü | Video 00:35
Meksika’da kartel ve güvenlik güçleri çatıştı: 2 ölü | Video 23.10.2021 | 21:05
Son dakika: 23 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video 00:58
Son dakika: 23 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video 23.10.2021 | 21:01
İran’da Doğu Azerbaycan’ın yeni valisine bir asker kameraların önünde tokat attı | Video 00:31
İran'da Doğu Azerbaycan'ın yeni valisine bir asker kameraların önünde tokat attı | Video 23.10.2021 | 19:50
Bill Gates’in yatı Didim açıklarında demirledi | Video 00:43
Bill Gates’in yatı Didim açıklarında demirledi | Video 23.10.2021 | 18:09

Osman Kavala'nın serbest kalması çağrısında bulunarak Türk yargısı ve içişlerini hedef alan büyükelçilikler tek tek geri adım açıklamaları yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, istenmeyen adam ilan edilmelerinin talimatını verdiği büyükelçiler, ülkelerinin Twitter hesaplarından, "Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz" açıklaması yaptı. Başkan Erdoğan, 'Burası kabile devleti değil. Ya Türkiye'yi anlayacaklar ya da terk edecekler' ifadeleri ile resti çekmişti. SABAH Gazetesi Okan Müderrisoğlu, gelişmeleri A Haber'de değerlendirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA