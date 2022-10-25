Batı’da sansür ikiyüzlülüğü! Düşünce özgürlüğü iddiası yerle bir oldu

Batılı medya kuruluşları, sık sık Türkiye aleyhine ortaya attıkları "insan hakları ve düşünce özgürlüğü ihlalleri" iddialarıyla gündeme geliyor.

Türkiye'de yürürlükte olan basın ve sosyal medya düzenlemeleri, yalan bilginin önüne geçmeyi amaçladığı gibi nefret ve tahrik içeren söylemleri de kontrol altında tutuyor.

ALMANYA TEKELLEŞMEYE GİDİYOR

Birçok AB ülkesi ise, Türkiye'nin hak ihlali yaptığı iddiasını sık sık Batılı medya kuruluşları aracılığıyla servis ediyor. Türkiye'deki bazı muhalif gruplar da Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nın dünyada benzeri olmadığını iddia ediyor. Ne var ki Avrupa, Türkiye hakkında karalama kampanyası yürütürken dünya tarafından görmezden gelinen ikiyüzlü uygulamalara da imza atıyor.