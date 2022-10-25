Bakan Soylu: Dezenformasyon yasasının daha katısı Almanya’da, Fransa’da var

DÜNYA TEK PATRON TEK KİMLİK İNSANA DOĞRU GİDİYOR



Soylu, "Dünya şuna doğru gidiyor ve esas tehlike budur. Tek patron, tek kimlikli insan. Biz bu konuda dünya olarak gerekli tedbirleri alamazsak, kapitalizmin vahşi çarkları içerisinde hepimiz bir tüketim hayvanına döneceğiz. Üzerinden istifade edilen, para kazanılan bir anlayışa doğru insanoğlunu evirmeye çalışıyorlar. Temel insan hak ve özgürlüklerini de, erdemini de söküp almaktadır" ifadelerini kullandı.

AMERİKA 6 YILDIR SURİYELİLERİN VERİLERİNİ İSTİYOR



Soylu, "Amerika, yaklaşık 6 yıldır Suriyelilerin biyometrik ve kişisel verilerini bizden istemektedir. Biz de vermiyoruz. Sebebi, terörle ilgili hassasiyetleri gözetiyoruz diye... Terörle ilgili hassasiyetleri siz gözetiyorsunuz da biz gözetmiyor muyuz? Göçmen dahil, kişisel verilerin muhafazası hepimizin namusudur. Biz bunu muhafaza etmeye çalışıyoruz. Amerika da yıllardan beri bazen İngiltere üzerinden göçmenlerin kişisel verilerini bazen de direkt olarak istiyorlar. Biz de bunların hiçbirini ortaya koymaya, onlara vermemeye gayret gösteriyoruz" dedi.