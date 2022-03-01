Batı’nın kirli zihniyeti Rusya Ukrayna savaşında bir kez daha ortaya çıktı: Çünkü onlar Hristiyan ve beyaz...

En azından şu anda ABD'nin Ukraynalılar için mevcut mali yılda toplam mülteci kabulü için izin verilenin üzerinde bir insani şartlı tahliye programı sunması pek olası değil. Avrupa ve Orta Asya'dan gelen 10 bin mülteci de dahil olmak üzere bu sayı bu yıl 125 bin ile sınırlandırıldı.