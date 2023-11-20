"BİZİM GÖREVİMİZ SİZE YARDIM ETMEK"

Franklin Graham, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşerek desteklerini iletti. Samaritan's Purse ve Billy Graham Evangelist Derneği'nin başkanı olan Graham, İsrail'e 21 ambulans bağışladığını açıkladı. Graham, "Yahudiler Tanrının seçilmiş insanlarıdır. Bizim görevimiz size yardım etmek." ifadelerini kullandı.

Bebek katili Netanyahu, Başkan Erdoğan'ı Evanjelist Franklin Graham'a şikayet etti

BAŞKAN ERDOĞAN'IN DURUŞU RAHATSIZ ETTİ

İsrail Başbakanı Netanyahu ise, Graham ile yaptığı görüşmede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı tutumunda rahatsız olduğunu belli etti. Başkan Erdoğan'ı Evanjelist Graham'a şikayet eden Netanyahu, "Türkiye Cumhurbaşkanı Hamas'ı destekliyor ve bizi terörist devlet olarak adlandırıyor" dedi.

Türkiye hakkında alçak suçlamalarda bulunan İsrailli Başbakan, "Onlardan herhangi bir ders almayacağız" şeklinde konuştu.