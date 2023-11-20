Katil İsrail güçlerinin Gazze'deki sivil halka yönelik soykırımı sürerken Batılı devletlerden, kurum ve kuruluşlardan katliama destek gelmeye devam ediyor. İsrail'e bir destek de Evanjelist Billy Graham'ın oğlu Amerikalı Evanjelist Franklin Graham'dan geldi.
"BİZİM GÖREVİMİZ SİZE YARDIM ETMEK"
Franklin Graham, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşerek desteklerini iletti. Samaritan's Purse ve Billy Graham Evangelist Derneği'nin başkanı olan Graham, İsrail'e 21 ambulans bağışladığını açıkladı. Graham, "Yahudiler Tanrının seçilmiş insanlarıdır. Bizim görevimiz size yardım etmek." ifadelerini kullandı.
Bebek katili Netanyahu, Başkan Erdoğan'ı Evanjelist Franklin Graham'a şikayet etti
BAŞKAN ERDOĞAN'IN DURUŞU RAHATSIZ ETTİ
İsrail Başbakanı Netanyahu ise, Graham ile yaptığı görüşmede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı tutumunda rahatsız olduğunu belli etti. Başkan Erdoğan'ı Evanjelist Graham'a şikayet eden Netanyahu, "Türkiye Cumhurbaşkanı Hamas'ı destekliyor ve bizi terörist devlet olarak adlandırıyor" dedi.
Türkiye hakkında alçak suçlamalarda bulunan İsrailli Başbakan, "Onlardan herhangi bir ders almayacağız" şeklinde konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN: İSRAİL TERÖR DEVLETİDİR
Tüm dünya Gazze'de yaşanan insalık dramına sessiz kalırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, güçlü ve kararlı duruş sergilemiş, İsrail'in katliamlarının bir an önce durması gerektiğini söylemişti. Başkan Erdoğan, son grup toplantısındaki konuşmasında "İsrail yönetimi Gazzeli çocuklara kadınlara ve sivillere karşı insanlık tarihinin en kalleş saldırılarını düzenliyor. İsrail bir terör devletidir." sözleri ile İsrail'e tepki göstermişti.