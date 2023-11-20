Bebek katili Netanyahu, Başkan Erdoğan'ı Evanjelist Franklin Graham'a şikayet etti
İsrail güçleri, Başbakan Binyamin Netanyahu yönetiminde Gazze'deki katliamlarını aralıksız sürdürüyor. Batılı devletler bu soykırıma destek verirken Türkiye'nin Gazze konusundaki kararlı duruşu Netanyahu'yu rahatsız etti. Bir araya geldiği Amerikalı Evanjelist Franklin Graham'a Başkan Erdoğan'ı şikayet eden Netanyahu, "Türkiye Cumhurbaşkanı Hamas'ı destekliyor ve bizi terörist devlet olarak adlandırıyor" ifadelerini kullandı.
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