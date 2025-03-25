Birleşmiş Milletler’in İsrail acziyeti

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 792 oldu. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 62 artarak 50 bin 144'e yükseldi. Katil İsrail'in soykırımını önlemeyen Birlemiş Milletler (BM) ise acziyetini bir kez daha gözler önüne serdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail'in saldırılarını tekrar başlatmasının ardından örgütün, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldığı bildirildi.

80 BM ÇALIŞANI ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze'deki uluslararası personelin sayısının azaltılacağını ifade eden BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, halihazırda Gazze'de yaklaşık 100 uluslararası BM personeli bulunduğunu, bunların 30'unun oradan ayrılacağını bildirdi. İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda 280 BM çalışanını da katletti. BM şimdiye kadar ne kendi personelini koruyabildi ne de Gazze'deki soykırımı engelledi.

ÇOCUKLARI KATLEDİYORLAR

Öte yandan Middle East Eye sitesindeki analizde İsrail'in neden özellikle çocukları katlettiği ele alındı. Katil İsrail son bir haftadır Gazze Şeridi'nde 270'den fazla çocuğu öldürdü. Uzmanlara göre İsrail, Filistin'in geleceği ve hafızaları olduğu için çocukları özellikle katlediyor.