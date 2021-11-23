Burası ABD! Los Angeles’ın arka sokaklarından korkunç görüntüler

Bu görüntüler süper güç olarak tanımlanan ve dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip olan Amerika Birleşik Devletleri'nde çekildi. Ülke sık sık evsizlerin ve uyuşturucu bağımlılılarının dehşete düşüren görüntüleriyle gündeme geliyor.
ABD'NİN EN BÜYÜK 2. KENTİNDE ACI MANZARA
Bu kez zenginlik ve ihtişamıyla dünyaca ünlü olan ayrıca New York'tan sonra ABD'nin en büyük kenti konumundaki Los Angeles'ın arka sokakları objektiflere yansıdı. Görüntüler tam anlamıyla ürkütücü.
YÜZ BİNLER SOKAKTA YAŞIYOR
Ülkede 600 bine yakın insan evsiz ve sokaklarda hayatta kalmaya çalışıyor.
KORONAVİRÜS SÜRECİ DURUMU DAHA AĞIR HALE GETİRDİ
Koronavirüsün de etkisiyle kış ayları bu insanlar için adeta ölümle burun buruna kaldıkları dönemlere girilmesine neden oluyor. Binlercesinin cansız bedeni sokaklardan kaldırılıyor.