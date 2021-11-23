Burası ABD! Los Angeles’ın arka sokaklarından korkunç görüntüler

Bu görüntüler süper güç olarak tanımlanan ve dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip olan Amerika Birleşik Devletleri'nde çekildi. Ülke sık sık evsizlerin ve uyuşturucu bağımlılılarının dehşete düşüren görüntüleriyle gündeme geliyor.

ABD'NİN EN BÜYÜK 2. KENTİNDE ACI MANZARA

Bu kez zenginlik ve ihtişamıyla dünyaca ünlü olan ayrıca New York'tan sonra ABD'nin en büyük kenti konumundaki Los Angeles'ın arka sokakları objektiflere yansıdı. Görüntüler tam anlamıyla ürkütücü.