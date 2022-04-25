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Giriş Tarihi: 25.4.2022 12:48 Son Güncelleme: 25.4.2022 12:55

Çin'in başkenti Pekin'de haberi duyan halk marketlere akın etti; raflar bomboş kaldı

İHA
Çin’in başkenti Pekin’de haberi duyan halk marketlere akın etti; raflar bomboş kaldı

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle Çin'de bir aydır sıkı karantina tedbirleri uygulanıyor. Başkent Pekin'de vakaların çıkması üzerine sıkı tedbirlerin uygulanma korkusuyla karşı karşıya kalan halk marketlere akın etti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde süpermarketleri dolduran vatandaşların rafları boşalttığı ve uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.

Çin'in finans merkezi Şanghay'da yaklaşık bir aydır sürdürülen sıkı karantina tedbirlerinin ardından başkent Pekin'de de aynı tedbirlerin uygulanması endişesi, kent sakinlerinin gıda stoklamak için marketlere akın etmesine neden oldu.

RAFLAR BOŞALDI

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve görüntülerde, panik yaşayan vatandaşların süpermarketleri doldurduğu, pirinç, yağ, et ve un gibi temel gıda ürünleri satın aldığı görüldü. Birçok süpermarkette ürün rafları boşalırken, kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu. Yoğun talebi karşılamak için başkentteki süpermarketlerin çalışma saatleri uzatılarak, personel sayısı artırıldı.

TOPLU NÜKLEİK ASİT TESTİ

Pekin'de son iki günde 47 Covid-19 vakası tespit edilirken, vakaların 26'sının Chaoyang semtinde bulunduğu kaydedildi. Toplam bin 230 kişinin yakın temaslı olarak belirlendiği ve karantina altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

KARANTİNAYA GİRDİLER

Chaoyang semtindeki çok sayıda bina da karantina altına alındı. Yaklaşık 3,5 milyon nüfuslu semtin tamamına üç tur toplu nükleik asit testi yapılacağı, semtte çalışanların ve yaşayanların pazartesi, salı ve cuma günü teste tabi tutulacağı açıklandı. Pazartesi sabahı erken saatlerde test noktalarının önünde uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

51 CAN KAYBI

Şanhay'da Kovid-19 nedeniyle dün 51 kişi yaşamını yitirmiş, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Şanghay'da yerel kaynaklı 2 bin 472 semptomatik, 16 bin 983 asemptomatik vaka belirlendiğini açıklanmıştı. Kentte 26 Şubat'tan bu yana 138 kişi de hayatını kaybetmişti.

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Çin'in başkenti Pekin'de haberi duyan halk marketlere akın etti; raflar bomboş kaldı
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