Diriye ayrı eziyet ölüye ayrı eziyet

Soykırımcı İsrail'in 50 yıldan fazladır öldürülen Filistinlilerin naaşlarını alıkoyma politikası Gazze'ye yönelik saldırılarla birlikte had safhaya ulaştı. Katil İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nden en az 1500 cenazeyi alıkoydu. Bu cenazelerin insanlık dışı şartlarda İsrail ordusuna bağlı Sde Teiman Askeri Üssü'nde tutulduğunun belgelendiğini aktaran Filistinli sivil toplum kuruluşu "Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Ulusal Girişimi", "İsrail naaşları alıkoyma politikasını 7 Ekim 2023'ten bu yana eşi benzeri görülmemiş bir boyuta taşıdı" açıklamasında bulundu. Hamas da yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail'in, bazıları onlarca yıldır 726 Filistinlinin naaşını Rakamlar Mezarlığı'nda ya da morglarda alıkoyduğunu vurguladı. Açıklamada, 726 cenazenin 67'sinin çocuk, 10'unun kadın olduğu ve 256'sının Rakamlar Mezarlığı'nda tutulduğu belirtildi.