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Giriş Tarihi: 17.11.2023 19:30 Son Güncelleme: 17.11.2023 20:04

SON DAKİKA | İsrail'in 'Sözde Güvenli Bölge Önerisi'ne peş peşe tepkiler: Felaket reçetesi!

Son dakika haberi: Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus, İsrail'in Filistinlileri sürmeye çalıştığı Gazze Şeridi'nin güneyi ile ilgili, "Sözde güvenli bölge önerisi felaket reçetesi" dedi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de, "Bölge ne güvenli ne de insan sayısı için uygun" sözlerini kullandı.

AA
SON DAKİKA | İsrail’in ’Sözde Güvenli Bölge Önerisi’ne peş peşe tepkiler: Felaket reçetesi!

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'den İsrail'e tepki geldi. Ghebreyesus, Filistinlilerin sürülmeye çalışıldığı Gazze Şeridi'nin güneyi ile ilgili, "Sözde güvenli bölge önerisi felaket reçetesi" dedi.

'İSRAİL İŞGALİ SONA ERMELİ'

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ise, İsrail için "'Güvenli bölge" olarak adlandırdığı öneri savunulamaz. Bölge ne güvenli ne de insan sayısı için uygun" sözlerini kullandı.

Türk, "İsrail işgalinin sona ermesi gerektiği açıktır. Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olma haklarının güvence altına alınması elzemdir" dedi.

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SON DAKİKA | İsrail'in 'Sözde Güvenli Bölge Önerisi'ne peş peşe tepkiler: Felaket reçetesi!
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