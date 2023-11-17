SON DAKİKA | İsrail’in ’Sözde Güvenli Bölge Önerisi’ne peş peşe tepkiler: Felaket reçetesi!

'İSRAİL İŞGALİ SONA ERMELİ'

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ise, İsrail için "'Güvenli bölge" olarak adlandırdığı öneri savunulamaz. Bölge ne güvenli ne de insan sayısı için uygun" sözlerini kullandı.

Türk, "İsrail işgalinin sona ermesi gerektiği açıktır. Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olma haklarının güvence altına alınması elzemdir" dedi.

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