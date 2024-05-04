Dünya bu iğrenç olayı konuşuyor! İsveç’te ata tecavüz eden PKK’nın sözde sorumlusu tutuklandı

İddianamede, ertesi gün bir poşet havuçla tekrar ahıra girmek isteyen Öner'in, bir kadın çalışan tarafından fark edilince kaçtığı fakat ısrarını sürdürerek 28 Şubat'ta havuç, eldiven, bağ ve sandalye gibi malzemelerle "daha hazırlıklı şekilde" geri geldiği aktarıldı. Bu kez de çevredekiler tarafından fark edilen Öner'in ihbar edilince polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandığı kaydedildi.

İddianamede, teslim olmasını isteyen polislere bıçakla saldıran Öner'in kısa süren arbedenin ardından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındığı belirtildi.