Ekonomik kriz derinleşti! Almanya’da dev şirketler ülkeden kaçmaya başladı

ALMANYA ÇOK YAVAŞ

Kanser aşıları üzerinde çalışan BioNTech'e göre, İngiltere'de resmi makamlar ile şirketlerin işbirliği daha güçlü ve ilaç geliştirme daha hızlı ilerliyor. Prof. Dr. Özlem Türeci'ye göre, araştırmanın finansmanı ve bunun uygulamaya dönüşümü Almanya'da İngiltere'ye kıyasla çok daha yavaş.

KALİFİYE ELEMAN SIKINTISI

Almanya'da kurulan şirket sayısı son zamanlarda azalıyor ve yurtdışından ülkeye gelen yatırım düşüyor. Bunun nedenlerinin başında vasıflı işçi eksikliğinin getirdiği kötü imaj yer alıyor. Alman bürokrasisinin yavaşlığı bir diğer neden olarak sıralanıyor. Alman iş modelinin üç önemli ayağından biri olan Rusya'dan ucuz enerji, ABD sayesinde güvenlik, Çin sayesinde büyüme, şu anda çöküyor. Savaş dolayısı ile enerji fiyatları tavan yapmış durumda. Çin'e olan ihracatta da daralma yaşanıyor.