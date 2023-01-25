Video Dünya Ekonomik kriz derinleşti! Almanya'da dev şirketler ülkeden kaçmaya başladı | Video
Ekonomik kriz derinleşti! Almanya'da dev şirketler ülkeden kaçmaya başladı | Video

Ekonomik kriz derinleşti! Almanya'da dev şirketler ülkeden kaçmaya başladı | Video

25.01.2023 | 09:35

Almanya’nın ağır bürokrasisi, ekonomik krizi derinleştirdi, dev şirketler ülkeden kaçmaya başladı. Korona aşısını bulan BioNTech İngiltere’ye gitme kararı aldı. Diğerlerinin rotası Çin ve ABD...

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Bir zamanların kalite denince 'Made in Germany' mührü ile akla gelen Alman şirketleri, üretim merkezlerini Almanya'dan başka ülkelere kaydırmaya başladı. Dünyanın eczanesi olarak anılan Almanya'nın ilaç devi Bayer, tesislerini Çin ile Amerika Birleşik Devletleri'ne taşımaya hazırlanıyor. Buna gerekçe olarak Avrupa'nın inovasyon dostu olmamasını gösteriyor.

ON BİNLERCE ÇALIŞAN İŞSİZ

Ülkenin diğer bir kimya devi BASF ise Çin'in güneyindeki Zhanjiang'da yeni bir fabrika inşa ediyor, Ludwigshafen'deki tesisinin kapısına kilit vurmak için gün sayıyor. 39 bin çalışanı bulunan BASF da Çin'i tercih eden şirket olurken enerji maliyetleri, sosyal güvenlik hakları ve ağır bürokratik engeller şirketin üretimi kaydırmasına gerekçe olarak gösteriliyor.

ÇEKİCİLİĞİ KALMADI

Aile Şirketleri Vakfı'nın (Stiftung Familienunternehmen) araştırmasına göre, Almanya geçen yıl 21 ülke arasında yatırımda çekicilik bakımından 18. sıraya geriledi. Bu sıralama ülkede 'Felaket' olarak lanse ediliyor. Bir başka araştırmaya göre Alman şirketlerinde vasıflı çalışan sıkıntısı yaşanıyor. Vasıflı işçi açığı rakamının 2032'de 5 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

BIONTECH BÜROKRASİDEN YILDI, LONDRA YOLCUSU

Profesör Dr. Uğur Şahin ile eşi Prof. Dr. Özlem Türeci'nin kurduğu ve geliştirdiği koronavirüs aşısı, üzerinde çalıştığı kanser aşıları ile Almanya'nın en gözde biyoteknoloji şirketi BioNTech, bürokrasiden yıldı. Şirket, kanser araştırmalarını artık İngiltere'ye taşıyacağını duyurdu. Gerekçe ise ülkedeki bürokrasi.

ALMANYA ÇOK YAVAŞ

Kanser aşıları üzerinde çalışan BioNTech'e göre, İngiltere'de resmi makamlar ile şirketlerin işbirliği daha güçlü ve ilaç geliştirme daha hızlı ilerliyor. Prof. Dr. Özlem Türeci'ye göre, araştırmanın finansmanı ve bunun uygulamaya dönüşümü Almanya'da İngiltere'ye kıyasla çok daha yavaş.

KALİFİYE ELEMAN SIKINTISI

Almanya'da kurulan şirket sayısı son zamanlarda azalıyor ve yurtdışından ülkeye gelen yatırım düşüyor. Bunun nedenlerinin başında vasıflı işçi eksikliğinin getirdiği kötü imaj yer alıyor. Alman bürokrasisinin yavaşlığı bir diğer neden olarak sıralanıyor. Alman iş modelinin üç önemli ayağından biri olan Rusya'dan ucuz enerji, ABD sayesinde güvenlik, Çin sayesinde büyüme, şu anda çöküyor. Savaş dolayısı ile enerji fiyatları tavan yapmış durumda. Çin'e olan ihracatta da daralma yaşanıyor.

TÜRKİYE'Yİ TAKİP ETMELİ

Ekonomi uzmanları, Almanya'nın yapay zekâda, biyoteknolojide, silahlanmada Avrupa ile dayanışma içinde olup daha bağımsız hale gelmesi gerektiği görüşünde birleşiyor. Uzmanlar, Almanya'nın otomobil sektöründeki gücünü elde tutabilmesi için pil teknolojisinde de öncü rol oynaması gerektiği görüşünü paylaşıyor. Türkiye'nin son yıllarda tam da bu alanlara yerli ve milli üretime geçip, güçlü ülkeler arasında yer aldığı vurgulanıyor.

FORD 3200 KİŞİYİ KALİFİYE ELEMAN SIKINTISI İŞTEN ÇIKARACAK

Merkezi ABD'de bulunan otomotiv üreticisi Ford'un elektrikli araçlar için artan batarya maliyetleri ve ABD ile Avrupa ekonomilerinde beklenen resesyonun etkisiyle Almanya'nın Köln şehrindeki fabrikasında 3200 çalışanını işten çıkaracağı bildirildi. Köln'de 15 bin kişiyi istihdam eden Ford'un kararı, fabrikada çalışan Türk işçileri tedirgin etti.

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