Elon Musk’tan Joe Biden’a sert sözler: ABD’de bir süredir başkan yok

Münazaradaki zayıf performansı "jet lagden"

Biden'ın münazaradaki performansı büyük endişe uyandırmış, NYT de Demokrat liderin yarıştan çekilmeyi düşündüğünü öne sürmüştü. Beyaz Saray ise bu iddiaları yalanlamış, Biden da maratona devam edeceğini açıklamıştı. ABD Başkanı, münazaradaki zayıf performansının "jet lagden" kaynaklandığını savunmuştu.

Amerikan medya kuruluşu CNN, Demokrat Parti'den üst düzey isimlerin Biden'ın yarıştan çekilmesini istediğini yazdı.

Adının paylaşılmasını istemeyen kaynaklara dayandırılan haberde, üst düzey isimlerin bu yöndeki kanaatlerini, Demokrat Partili Kongre üyesi Hakeem Jeffries'in pazar günü düzenlediği bir toplantıda ilettiği belirtildi. Jeffries'inse konuyla ilgili düşüncelerini paylaşmadığı aktarıldı.

Biden'ın gitmesi gerektiğini söyleyen Demokrat Partililer arasında Temsilciler Meclisi üyeleri Mark Takano, Adam Smith, Jim Himes, Joe Morelle, Jerry Nadler ve Susan Wild'ın olduğu belirtildi. Mecliste Nadler ve Morelle, New York'u; Smith, Washington'ı; Jim Himes, Connecticut'ı ve Takano'da Kaliforniya'yı temsil ediyor.

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Ayrıca çoğu kişinin Biden yerine ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in aday olmasını savunduğu da aktarıldı.

CNN'e konuşan bir kaynak, toplantı için "Çok sert bir görüşmeydi" dedi.