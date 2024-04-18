ABD Başkanı Biden: "Amcamı yamyamlar yedi" | Video

ABD Başkanı Joe Biden, savaş anılarına bu kez amcası hakkındaki anlatısıyla bir yenisini ekledi. Yeni Gine'de yamyamların, amcasını yediğini ifade eden ABD Başkanı, "O bölgede çok fazla yamyam vardı" dedi.