Video Dünya ABD Başkanı Biden: "Amcamı yamyamlar yedi" | Video
ABD Başkanı Biden:

ABD Başkanı Biden: "Amcamı yamyamlar yedi" | Video

18.04.2024 | 11:16

ABD Başkanı Joe Biden, savaş anılarına bu kez amcası hakkındaki anlatısıyla bir yenisini ekledi. Yeni Gine'de yamyamların, amcasını yediğini ifade eden ABD Başkanı, "O bölgede çok fazla yamyam vardı" dedi.

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