Joe Biden'ın canlı yayındaki tuhaf halleri gündeme oturdu | Video
Dünyanın gözü, dün gece gerçekleşen Donald Trump-Joe Biden düellosundaydı. Başkanlık seçimlerinde rakip olan iki ismin canlı yayın kapışması milyonları ekrana kilitlerken Biden’ın hastalıklı halleri bir kez daha merak konusu oldu. Sık sık duraksayan, kekeleyen ve yürümekte zorluk çeken Biden ile ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin uzman isim açıklamalarda bulundu.
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