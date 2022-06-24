Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Filistinli Gazeteci Ebu Akile'yi İsrail mi vurdu? Birleşmiş Milletler son noktayı koydu
Giriş Tarihi: 24.6.2022 14:41 Son Güncelleme: 24.6.2022 14:54

Filistinli Gazeteci Ebu Akile'yi İsrail mi vurdu? Birleşmiş Milletler son noktayı koydu

AA
Filistinli Gazeteci Ebu Akile’yi İsrail mi vurdu? Birleşmiş Milletler son noktayı koydu

İsrail ordusunun, 11 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile ile ilgili BM'den flaş bir açıklama geldi. BM, Batı Şeria'da görevi sırasında öldürülen Akile'ye isabet eden kurşunların, İsrail güvenlik güçleri tarafından atıldığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisindeki haftalık basın toplantısında konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail makamlarının, Ebu Akile'nin "eli silahlı Filistinlilerin rastgele ateş açması sonucu yaşamını yitirdiği" yönündeki iddialarını değerlendirdi.

"TÜM KAYITLAR İNCELENDİ"

Shamdasani, Komiserliğin olay anına ilişkin bağımsız incelemesini tamamladığı bilgisini paylaşarak, "İsrail ordusu ve Filistin Başsavcılığından gelen resmi bilgiler dahil şimdiye kadar incelediğimiz tüm kayıtlar, Ebu Akile'yi öldüren ve arkadaşı Ali Sumudi'yi yaralayan kurşunların İsrail güvenlik güçleri tarafından kullanıldığını doğrulamaktadır." dedi.

"FİLİSTİNLİLERİN FAALİYET YÜRÜTTÜĞÜNE DAİR BİR KANIT YOK"

İsrail yönetiminin iddialarına ilişkin Shamdasani, "Olay yerinde eli silahlı Filistinlilerin herhangi bir faaliyet yürüttüğüne dair hiçbir bilgi bulamadık." ifadesini kullandı.

GAZETECİLERİ UYARMAMIŞLAR

Shamdasani, Ebu Akile'nin Cenin'deki mülteci kampına düzenlenen baskını takip ederken hedef alındığını hatırlatarak, "Elde ettiğimiz bulgular, İsrail güvenlik güçlerinin ateş açmadan önce gazetecilere hiçbir uyarıda bulunmadığı yönündedir." şeklinde konuştu.

"CİNAYETİ İŞLEYENLER SORUMLU TUTULMALI"

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in olaya ilişkin cezai soruşturma açılması talebinde bulunmayı sürdürdüğünün altını çizen Shamdasani, cinayeti işleyenlerin sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı.

ŞİRİN EBU AKİLE SORUŞTURMASI

Filistin Başsavcısı Ekrem el-Hatib, İsrail askerleri tarafından 11 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile dosyasına ilişkin yürüttükleri soruşturmayı 26 Mayıs'ta paylaşmıştı.

FİLİSTİN'DEN AÇIKLAMA

Hatib, Ebu Akile'yi hedef alan merminin özelliklerinin İsrail keskin nişancı silahına ait olduğunu ve İsrail güçlerinin bulunduğu yerden ateş edildiğini açıklamıştı."Bu konu sadece hukuki değil, aynı zamanda siyasi yönü de olan bir konu." diyen Hatib, dava dosyasının Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın önünde olduğuna ve "atılacak adımın Filistin yönetiminin tasarrufunda bulunduğuna" işaret etmişti.

NE OLMUŞTU?

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin'deki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü. Olayda Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı. Ebu Akile'nin görevi başında ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek olduğu halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

İsrail askerleri, muhabir Şirin Ebu Akile'yi öldürdü! İşte ilk görüntüler | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Filistinli Gazeteci Ebu Akile'yi İsrail mi vurdu? Birleşmiş Milletler son noktayı koydu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA