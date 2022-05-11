Video Dünya İsrail askerleri, muhabir Şirin Ebu Akile'yi öldürdü! İşte ilk görüntüler | Video
İsrail askerleri, muhabir Şirin Ebu Akile'yi öldürdü! İşte ilk görüntüler | Video

İsrail askerleri, muhabir Şirin Ebu Akile'yi öldürdü! İşte ilk görüntüler | Video

11.05.2022 | 08:48

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Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

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