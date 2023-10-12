Filistinli çocuk İsrail saldırısında ölen kardeşine böyle veda etti! Yürek yakan anlar…

İsrail ordusu, 7 Ekim'de Filistin'e karşı saldırı başlattı.
Tel Aviv yönetiminin resmi olarak 'tam taarruz' emrini vermesinin ardından saldırının boyutu giderek arttı. 5 gündür Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail ordusu savaş suçu işleyerek sivillerin üzerine fosfor bombası yağdırdı.
Kardeşiyle vedalaşan Filistinli çocuğun sözleri, herkesi ağlattı: Kardeşim bana seslenmeye başladı. Kemal Kemal dedi. O zaman daha yaşıyordu ama ağzında taş vardı. Tam bana seslenemiyordu, acı çekiyordu…
Filistinli çocuğun kardeşine acı vedası yürekleri dağladı | Video