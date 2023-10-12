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Giriş Tarihi: 12.10.2023 10:36 Son Güncelleme: 12.10.2023 10:54

Filistinli çocuk İsrail saldırısında ölen kardeşine böyle veda etti! Yürek yakan anlar…

İsrail, Gazze’ye ölüm yağdırdı. Beş gündür devam eden saldırılarda İsrail ordusu kadınların ve çocukların ağırlıkta olduğu sivillerin üzerine fosfor bombası attı. Kemal isimli bir çocuğun, saldırılarda hayatını kaybeden kardeşi Ahmet'in ardından döktüğü gözyaşları yürekleri dağladı…

Filistinli çocuk İsrail saldırısında ölen kardeşine böyle veda etti! Yürek yakan anlar…

İsrail ordusu, 7 Ekim'de Filistin'e karşı saldırı başlattı.

Tel Aviv yönetiminin resmi olarak 'tam taarruz' emrini vermesinin ardından saldırının boyutu giderek arttı. 5 gündür Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail ordusu savaş suçu işleyerek sivillerin üzerine fosfor bombası yağdırdı.

Saldırılarda binlerce sivil hayatını kaybederken binlercesi de yaralandı. Binlerce çocuğun can verdiği saldırılara tepki yağdı. Filistinli Kemal'in, saldırılarda hayatını kaybeden kardeşi Ahmet için döktüğü gözyaşları ise yürekleri sızlattı.

Kardeşiyle vedalaşan Filistinli çocuğun sözleri, herkesi ağlattı: Kardeşim bana seslenmeye başladı. Kemal Kemal dedi. O zaman daha yaşıyordu ama ağzında taş vardı. Tam bana seslenemiyordu, acı çekiyordu…

Filistinli çocuğun kardeşine acı vedası yürekleri dağladı | Video

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Filistinli çocuk İsrail saldırısında ölen kardeşine böyle veda etti! Yürek yakan anlar…
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