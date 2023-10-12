Video Dünya Filistinli çocuğun kardeşine acı vedası yürekleri dağladı | Video
Filistinli çocuğun kardeşine acı vedası yürekleri dağladı | Video

Filistinli çocuğun kardeşine acı vedası yürekleri dağladı | Video

12.10.2023 | 10:10

Filistinli çocuk, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında kaybettiği kardeşlerine veda ediyor…

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