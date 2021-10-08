Fransa ve Yunanistan’dan tehlikeli oyun: Türkiye’nin bu hamleleri rahatsız etti

Yunanistan Türkiye'ye küstah bir tehditte bulundu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis yaptığı açıklamalar ile Fransa ile birlikte olduklarını açıkladı. Miçotakis, "Fransa, Yunanistan'ın garantörü. AB'nin tek nükleer gücü. saldırıya uğrarsak yanımızda yer alacak" dedi ve bunu 'cesur bir adım olarak' nitelendirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise yaptığı açıklamalar ile sert tepki gösterdi. Bakan Akar, "Yunanistan'da silahlanma sevdası başladı. Türkiye'ye üstünlük sağlayamazsınız vazgeçin" dedi.
Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ sabah.com.tr'ye Yunanistan/Fransa ortaklığı ve bölgede oynanan tehlikeli oyunla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
"YUNANİSTAN'IN YENİ HAMİSİ FRANSA"
Coşkun Başbuğ, Yunanistan'ın Fransa tarafından sahada belli amaçlar doğrultusunda kullanığını ifade ederek, "Yunanistan'ın yeni hamisinin Fransa olduğunu görüyoruz." dedi. Başbuğ, Fransa'nın özellikle son 2 yıldır, Yunanistan'a askeri-siyasi-ekonomik olarak arka çıktığını belirterek, Yunanistan'a kendi emelleri için para harcatıp bölgede hamleler yaptırdığını belirtti.
TÜRKİYE'NİN HAMLELERİ FRANSA'YI RAHATSIZ ETTİ
Fransa'nın izlediği yol ile ilgili konuşan Coşkun Başbuğ, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika'da uygulamış olduğu politikalar Fransa'yı inanılmaz rahatsız ediyor. Çünkü; Fransa'nın burada çok ciddi kayıpları oluşuyor." dedi.
Libya konusuna dikkat çeken Coşkun Başbuğ, burada başlayan bağımsızlık mücadelesinin bölgedeki diğer ülkelere de yansıyarak bir domino etkisi yaratacağını söyledi. Fransa'nın sömürgelerini kaybetme endişesi yaşadığını ifade eden Başbuğ, "Bu olursa Fransa'nın yıllık 500 milyar dolara yakın kaybı olacaktır" dedi.
FRANSA İÇİN BÜYÜK TEHLİKE
Cezayir'in yıllar sonra Fransa'ya yaptıklarının hesabını sormak üzere sert çıkış yaptığını hatırlatan Başbuğ, "Fransa için büyük tehlike söz konusu" sözlerini kullandı.
Fransa'nın önündeki seçeneklere vurgu yapan Başbuğ, Yunanistan'ın sırf bu amaç uğruna kullandıldığını söyledi. Başbuğ, Fransa'nın daha önce ASALA ve şimdi PKK'yı destekleme çabalarına da dikkat çekerek, "Bunların hiçbirinden sonuç alamadılar" dedi.
"Yunanistan ve Fransa'nın son dönemdeki yakınlaşmasını bu perspektiften okumak lazım" diyen Başbuğ, "Yoksa Yunanistan'ın haddine mi Türkiye'ye kafa tutmak ve bayrak sallamak. Haddini aşan işler." ifadelerini kullandı.
Coşkun Başbuğ sözlerini şöyle noktaladı:
"TÜRKİYE'NİN KARŞISINDA GÜÇ OLUŞTURMALARI MÜMKÜN DEĞİL"
Fransa aklınca Azerbaycan ile Türkiye arasındaki Şuşa Beyannamesi'ne cevap veriyor. Türk dünyasının gelecekte ufkunu açacak ve kuruluş günü olacak Şuşa Beyannamesi'nde Türkiye ve Azerbaycan'ın ciddi askeri işbirliği mevcut. 'Birine yapılacak saldırı diğerine yapılacak kabul ediliyor'. Bu başta Fransa olmak üzere diğer Avrupa ülkerinde rahatsızlık yarattı. Bu rahatsızlığa verilecek cevablarından birini de da bu yolla buldular. Türkiye'nin karşısında güç oluşturmaları mümkün değil.