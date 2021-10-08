Fransa ve Yunanistan’dan tehlikeli oyun: Türkiye’nin bu hamleleri rahatsız etti

TÜRKİYE'NİN HAMLELERİ FRANSA'YI RAHATSIZ ETTİ

Fransa'nın izlediği yol ile ilgili konuşan Coşkun Başbuğ, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika'da uygulamış olduğu politikalar Fransa'yı inanılmaz rahatsız ediyor. Çünkü; Fransa'nın burada çok ciddi kayıpları oluşuyor." dedi.

Libya konusuna dikkat çeken Coşkun Başbuğ, burada başlayan bağımsızlık mücadelesinin bölgedeki diğer ülkelere de yansıyarak bir domino etkisi yaratacağını söyledi. Fransa'nın sömürgelerini kaybetme endişesi yaşadığını ifade eden Başbuğ, "Bu olursa Fransa'nın yıllık 500 milyar dolara yakın kaybı olacaktır" dedi.