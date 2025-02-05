Gazze hükümetinden Trump’ın açıklamalarına sert çıkış: “Filistin’den gitmesi gereken işgalcilerdir”

Bu süreç gerçekleşene kadar, Gazze'ye insani yardımların ve yeniden inşa malzemelerinin herhangi bir kısıtlama olmaksızın ulaştırılması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, Filistin halkının topraklarına sıkı sıkıya bağlı olduğu, bölgede asıl ayrılması gerekenlerin, 77 yıldır uluslararası hukuka aykırı bir şekilde şiddet, zorla göç ve dış destekle toprakları gasbeden "işgalciler" olması gerektiği ifade edildi. Filistin halkının ABD'nin siyasi çıkarları doğrultusunda sürgün edilebilecek veya kaderleri hakkında keyfi kararlar alınabilecek bir topluluk gibi gösterilmesini ve bu çerçevede yapılan açıklamaları kınayan Medya Ofisi, bu tür söylemlerin sömürgeci bir anlayışın yansıması olduğunu dile getirdi. Bölgedeki güvenlik ve istikrarın ancak adaletle sağlanabileceğinin altı çizilen açıklamada, yapılan bu tür açıklamaların gerginliği artırmaktan ve bölgeyi daha büyük bir çatışmaya sürüklemekten başka bir sonuç doğurmayacağı uyarısında bulunuldu.