Gazze son dakika: Hamas görüntüleri paylaştı... İşte Beyt Hanun’da İsrail askerlerinin vurulduğu anlar

Son dakika haberi: Katil İsrail bir ayı aşkın süredir Gazze'de bebekleri çocukları kadınları tüm dünyanın gözü önünde katlediyor. Adeta soykırım yaşanan Gazze'de, İsrail askerleri kara operasyonlarına da başladı. Onbinlerce sivilin de yerinde edilerek sürgün edildiği Gazze'de sıcak çatışmalar yaşanıyor.
HAMAS İSRAİL ASKERLERİNİ VURDUĞU ANLARIN GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI
İsrail'in kara saldırılarına başladığı Gazze'den yeni görüntüler geldi. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Beyt Hanun'da bir binada konuşlanan İsrail askerlerini vurduğu anların görüntülerini yayınladı.
2 İSRAİL ASKERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunda yer alan askerleriyle Hamas mensupları arasında çatışmalar devam ediyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin İsrail sınırındaki Beyt Hanun kentinde İsrail askerleriyle yaşanan çatışmaların görüntülerini paylaştı. Hamas mensuplarının bir binada konuşlanan 2 İsrail askerini etkisiz hale getirdiği anlar kameraya yansıdı.