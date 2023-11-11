Gazze son dakika: Hamas görüntüleri paylaştı... İşte Beyt Hanun’da İsrail askerlerinin vurulduğu anlar

Son dakika haberi: Katil İsrail bir ayı aşkın süredir Gazze'de bebekleri çocukları kadınları tüm dünyanın gözü önünde katlediyor. Adeta soykırım yaşanan Gazze'de, İsrail askerleri kara operasyonlarına da başladı. Onbinlerce sivilin de yerinde edilerek sürgün edildiği Gazze'de sıcak çatışmalar yaşanıyor.