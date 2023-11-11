Gazze’deki doktorlar dünyaya seslendi: Bu çok acil çağrıdır, artık ameliyat yapamayacağız

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 36'ıncı gününe girerken, başta hastaneler olmak üzere sivillere ait pek çok nokta havadan ve karadan hedef alındı.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresi ile Gazze'nin kuzeybatısındaki Rimal, Şeyh Rıdvan ve Nasr mahalleleri ile Eş-Şati Mülteci Kampında sivillerin yaşadığı evler İsrail uçakları ve topçu birlikleri tarafından vuruldu.
GAZZE'DEKİ ŞİFA HASTANESİ'NDE ÖLEN 100 KİŞİ BURADA KAZILACAK TOPLU MEZARA GÖMÜLECEK
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Katar merkezli Al Jazeera Televizyonuna yaptığı açıklamada, "Şifa Hastanesi'nin çevresi 3 gündür aralıksız bombalanıyor. İsrail güçlerinin karadan hastaneye girmesi için neredeyse her dakika şiddetli bombardıman oluyor." dedi.
Berş, İsrail'in saldırılarının Şifa Hastanesi'ne ambulans giriş ve çıkışlarına engel olduğunu ve hastanede abluka altına alındıklarını kaydetti.
Berş, "Son nefeslerini hastanede verenleri defnedemiyoruz. Sabah olduğunda hastanede toplu bir mezar kazmayı ve 100 kişinin naaşını buraya defnetmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.
"ÇOK ACİL BİR ÇAĞRIDIR"
Şifa Hastanesi acil servisinden SABAH'a video gönderen Dr. Mohammed Ghaniem şunları söyledi: "Bu videoyu çekiyorum şimdi hastanenin acil departmanındayız. Sadece hastanenin acil departmanında elektrik var. Hastanenin diğer tüm bölümlerinde elektrik kesildi. Artık ameliyat yapmıyoruz. Binada hiç elektrik yok. Çok sayıda insan var burada.
Güvenli bir yer bakıyorlar ve hastanenin koridorlarında kalıyorlar. Şimdi hastane de güvenli değil. Eğer yeni yaralı veya hastalar gelirse ameliyat ihtiyaçları varsa artık ameliyat yapamayacağız. Acil departmanında daha kaç saat elektrik olacak bilmiyoruz. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre acil serviste sadece birkaç saatlik elektrik kaldı. Eğer şanslıysam ve bu videoyu gönderebilirsem belki de bu Şifa Hastanesi'nden gelen son videom olacak. Yakıt yok. Elektrik yok. İnternet yok. Bu video sivillerin, hastaların ve sağlık çalışanlarının kurtulabilmesi içindir. Çok acil bir çağrıdır!"
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"DOKTORLAR KARANLIKTA ÇALIŞIYOR"
Endonezya Hastanesi acil servisinde görev yapan Dr. Dawoud Elwan ise şu ifadeleri kullandı: "Merhabalar, ben Dawoud Elwan Yeryüzü Doktorlarında doktorum. Gazze şeridinde, şimdilik kuzey Gazze'de Endonezya hastanesinde görev yapmaktayım. Durumu sizinle paylaşmak istiyorum. Her gün çok sayıda hayatını kaybeden kişiler ve yaralılar geliyor. Normalde Endonezya Hastanesinin kapasitesi 140 yatak ama hastanede maalesef şu an 500'den fazla yaralı var. Sağlık çalışanlarının yarısı Endonezya Hastanesine ulaşamıyor çünkü ulaşım mümkün değil ve diğer yarısı hem psikolojik hem fiziken tükenmiş durumdalar. Bununda sebebi en temel ihtiyaçları bile sağlayamıyorlar, su ve gıda gibi. Hastane koridorlarında odalarda hijyen olmadığı, sağlanamadığı için hastalıklar artmaya başlayacak. Hastanede çok eksik var, oksijen tüpü ve diğer tıbbi malzemeler ilaçlar. Elektrik sadece ameliyat odasında ve yoğun bakımda var. Diğer bölümlerde maalesef karanlıkta çalışıyorlar. Allah yardımcımız olsun."İsrail'in sahtekarlıkları deşifre oldu! En büyük silahı yalan Dünyanın gözü önünde savaş suçu! İsrail, Gazze'ye fosfor bombası ile saldırdı