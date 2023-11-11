Gazze’deki doktorlar dünyaya seslendi: Bu çok acil çağrıdır, artık ameliyat yapamayacağız

"DOKTORLAR KARANLIKTA ÇALIŞIYOR"

Endonezya Hastanesi acil servisinde görev yapan Dr. Dawoud Elwan ise şu ifadeleri kullandı: "Merhabalar, ben Dawoud Elwan Yeryüzü Doktorlarında doktorum. Gazze şeridinde, şimdilik kuzey Gazze'de Endonezya hastanesinde görev yapmaktayım. Durumu sizinle paylaşmak istiyorum. Her gün çok sayıda hayatını kaybeden kişiler ve yaralılar geliyor. Normalde Endonezya Hastanesinin kapasitesi 140 yatak ama hastanede maalesef şu an 500'den fazla yaralı var. Sağlık çalışanlarının yarısı Endonezya Hastanesine ulaşamıyor çünkü ulaşım mümkün değil ve diğer yarısı hem psikolojik hem fiziken tükenmiş durumdalar. Bununda sebebi en temel ihtiyaçları bile sağlayamıyorlar, su ve gıda gibi. Hastane koridorlarında odalarda hijyen olmadığı, sağlanamadığı için hastalıklar artmaya başlayacak. Hastanede çok eksik var, oksijen tüpü ve diğer tıbbi malzemeler ilaçlar. Elektrik sadece ameliyat odasında ve yoğun bakımda var. Diğer bölümlerde maalesef karanlıkta çalışıyorlar. Allah yardımcımız olsun."

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