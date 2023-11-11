Gazze'deki doktorlar dünyaya seslendi: "Bu çok acil çağrıdır, artık ameliyat yapamayacağız" | Video

İsrail’in saldırıları altında büyük bir yıkım yaşayan Gazze’de görev yapan doktorlar, artık ameliyat yapamayacak hale geldiklerini söyledi. Gazze’deki Şifa ve Endonezya Hastanesi doktorları içinde bulundukları durumu SABAH’a anlattı. Şifa Hastanesi’nden Dr. Mohammed Ghaniem, “Eğer yeni yaralı veya hastalar gelirse ameliyat ihtiyaçları varsa artık ameliyat yapamayacağız. Acil departmanında daha kaç saat elektrik olacak bilmiyoruz” derken Endonezya Hastanesi’nden Dr. Dawoud Elwan “Eğer şanslıysam ve bu videoyu gönderebilirsem belki de bu Şifa Hastanesi’nden gelen son videom olacak. Yakıt yok. Elektrik yok. İnternet yok. Bu, sivillerin, hastaların ve sağlık çalışanlarının kurtulabilmesi içindir. Çok acil bir çağrıdır!” dedi.