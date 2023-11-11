SON DAKİKA: Hamas İsrail askerlerini böyle vurdu! | Video
Son dakika haberi: İsrail'in Gazze'deki saldırıları sürerken, Hamas güçleri de direnişine devam ediyor. Son olarak Hamas güçleri, İsrail askerlerini vurduğu görüntüleri yayınladı. Görüntülerde Gazze'deki bir eve konuşlanan ve tahkimat kuran İsrail askerlerinin uzaktan füzeyle vurulduğu görülüyor..
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