SON DAKİKA: Hamas İsrail askerlerini böyle vurdu! | Video

Son dakika haberi: İsrail'in Gazze'deki saldırıları sürerken, Hamas güçleri de direnişine devam ediyor. Son olarak Hamas güçleri, İsrail askerlerini vurduğu görüntüleri yayınladı. Görüntülerde Gazze'deki bir eve konuşlanan ve tahkimat kuran İsrail askerlerinin uzaktan füzeyle vurulduğu görülüyor..