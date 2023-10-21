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Haberler Dünya Haberleri GAZZE SON DAKİKA: İsrail askeri Gazze sınırında... A Haber sıcak bölgede anbean görüntüledi
Giriş Tarihi: 21.10.2023 12:00 Son Güncelleme: 21.10.2023 12:33

GAZZE SON DAKİKA: İsrail askeri Gazze sınırında... A Haber sıcak bölgede anbean görüntüledi

İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği bombardıman 15. gününde... Gazze'yi yıllardır abluka altında tutan İsrail, 7 Ekim sabahından bu yana adeta savaş suçu işleyerek Gazzeli sivillerin tüm yaşam kanallarını bombalıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ağır bombardımanı sonucu 4 bin 137 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu sayının yüzde 60'ının ise çocuk ve kadınlardan oluştuğu öğrenildi. Öte yandan İsrail'in olası kara harekatının konuşulduğu sıcak nokta bugün A Haber tarafından görüntülendi. İsrail askerinin konuşlandığı sınır bölgesinde yoğun hareketlilik gözlendi. İşte İsrail-Gazze hattında son dakika gelişmeleri...

GAZZE SON DAKİKA: İsrail askeri Gazze sınırında... A Haber sıcak bölgede anbean görüntüledi

Son dakika haberi: İsrail'in 15 gündür ağır bombardıma tuttuğu Gazze'de sadece son 24 saatte 352 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısını 4 bin 137 olarak açıkladı, yaralı sayısı ise 13 bine yaklaştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı ise 15 gün sonra açıldı. BM'ye ait araçlar ve insani yardım TIR'ları günler sonra geçiş yaparak sivillere ulaştı.

Gazze'deki Hamas'a bağlı hükümetinin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, Gazze Şeridi'nin ihtiyaç duyduğu yardım malzemelerinin girişinin sağlanması için Refah Sınır Kapısı'nın sürekli açık kalması çağrısında bulundu.

İSRAİL'DEN İKİNCİ HASTANE KATLİAMI HAZIRLIĞI

Gazze'yi üç koldan abluka altına alan ve elektrik, su ve yaktı akışını keserek insanlık suçu işleyen katil İsrail ordusu, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırının ardından dün gece de Kudüs Hastanesi'ni hedef gösterdi.

İsrail'in Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesinin "bombalamaya hazırlık olarak" derhal boşaltılmasını istediği bildirdi.

İSRAİL GAZZE SINIRINA KONUŞLANDI

Tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de yaşayan sivilleri öldüren, onların yaşam kanallarını birer birer bombalayarak yok eden İsrail bir yandan da kara harekatına hazırlanıyor. Yoğun askeri hareketliliğin olduğu bilinen İsrail sınırına Hamas'ın roket saldırıları da devam ediyor. Bu nedenle İsrail askeri sınır bölgesinde teyakkuz halinde.

A HABER SIFIR NOKTASINDA ANBEAN GÖRÜNTÜLEDİ

A haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, sınırın sıfır noktasında yaşanan gelişmeleri aktardı. İsrail askerinin sıfır noktada teyakkuz halinde olduğunu aktaran Ata Gündüz Kurşun şunları kaydetti:

GAZZE SON DAKİKA: İsrail askerleri Gazze sınırına konuşlandı! | Video

İnanılmaz bir askeri hareketlilik var. İsrail bir taraftan kara harekatına hazırlanıyor. Gazze Sınırında giden bir yer burası. İsrail günlerdir Hamas'ın roketlerinde buradaki hava savunma sistemi ile karşılık veriyor. İsrail güvenlik güçlerinin yoğun hareketliliği var. Bir taraftan İsrail askeri bir taraftan İsrail polisi yoğun güvenlik almış durumda. Bir taraftan kara harekatı konuşuyor. İsrail güçlerinin hiç kimseye tahammülü kalmamış durumda. Basın mensuplarına dahi tahammülleri yok. Hamas'ın saldırılarının ardından tahliye edilen Sderot bölgesinde yoğun askeri hareketlilik var.. Beton bloklar kuruldu. Hamas'ın bu bölgeye roketli saldırıları devam ediyor. Bu nedenle İsrail güvenlik güçleri sınırın sıfır noktasında teyakkuz halinde.

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GAZZE SON DAKİKA: İsrail askeri Gazze sınırında... A Haber sıcak bölgede anbean görüntüledi
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