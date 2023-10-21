GAZZE SON DAKİKA: İsrail askeri Gazze sınırında... A Haber sıcak bölgede anbean görüntüledi

Son dakika haberi: İsrail'in 15 gündür ağır bombardıma tuttuğu Gazze'de sadece son 24 saatte 352 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısını 4 bin 137 olarak açıkladı, yaralı sayısı ise 13 bine yaklaştı.
Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı ise 15 gün sonra açıldı. BM'ye ait araçlar ve insani yardım TIR'ları günler sonra geçiş yaparak sivillere ulaştı.
Gazze'deki Hamas'a bağlı hükümetinin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, Gazze Şeridi'nin ihtiyaç duyduğu yardım malzemelerinin girişinin sağlanması için Refah Sınır Kapısı'nın sürekli açık kalması çağrısında bulundu.
İsrail'in Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesinin "bombalamaya hazırlık olarak" derhal boşaltılmasını istediği bildirdi.
İSRAİL GAZZE SINIRINA KONUŞLANDI
Tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de yaşayan sivilleri öldüren, onların yaşam kanallarını birer birer bombalayarak yok eden İsrail bir yandan da kara harekatına hazırlanıyor. Yoğun askeri hareketliliğin olduğu bilinen İsrail sınırına Hamas'ın roket saldırıları da devam ediyor. Bu nedenle İsrail askeri sınır bölgesinde teyakkuz halinde.
A HABER SIFIR NOKTASINDA ANBEAN GÖRÜNTÜLEDİ
A haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, sınırın sıfır noktasında yaşanan gelişmeleri aktardı. İsrail askerinin sıfır noktada teyakkuz halinde olduğunu aktaran Ata Gündüz Kurşun şunları kaydetti:
GAZZE SON DAKİKA: İsrail askerleri Gazze sınırına konuşlandı! | Video
İnanılmaz bir askeri hareketlilik var. İsrail bir taraftan kara harekatına hazırlanıyor. Gazze Sınırında giden bir yer burası. İsrail günlerdir Hamas'ın roketlerinde buradaki hava savunma sistemi ile karşılık veriyor. İsrail güvenlik güçlerinin yoğun hareketliliği var. Bir taraftan İsrail askeri bir taraftan İsrail polisi yoğun güvenlik almış durumda. Bir taraftan kara harekatı konuşuyor. İsrail güçlerinin hiç kimseye tahammülü kalmamış durumda. Basın mensuplarına dahi tahammülleri yok. Hamas'ın saldırılarının ardından tahliye edilen Sderot bölgesinde yoğun askeri hareketlilik var.. Beton bloklar kuruldu. Hamas'ın bu bölgeye roketli saldırıları devam ediyor. Bu nedenle İsrail güvenlik güçleri sınırın sıfır noktasında teyakkuz halinde.Son dakika! Refah sınır kapısı açıldı! BM'ye ait insani yardım TIR'ları geçiş yapıyor Netanyahu soykırıma yıllar boyu hazırlanmış! Gazze halkına yapmak istediklerini açık açık anlatmış: Onlara durmadan acı çektireceğiz! İsrail 6.4 milyon Filistinliyi yurtsuz bıraktı! İşte işgalci devletin 75 yıllık zulüm bilançosu