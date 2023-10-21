GAZZE SON DAKİKA: İsrail askeri Gazze sınırında... A Haber sıcak bölgede anbean görüntüledi

İnanılmaz bir askeri hareketlilik var. İsrail bir taraftan kara harekatına hazırlanıyor. Gazze Sınırında giden bir yer burası. İsrail günlerdir Hamas'ın roketlerinde buradaki hava savunma sistemi ile karşılık veriyor. İsrail güvenlik güçlerinin yoğun hareketliliği var. Bir taraftan İsrail askeri bir taraftan İsrail polisi yoğun güvenlik almış durumda. Bir taraftan kara harekatı konuşuyor. İsrail güçlerinin hiç kimseye tahammülü kalmamış durumda. Basın mensuplarına dahi tahammülleri yok. Hamas'ın saldırılarının ardından tahliye edilen Sderot bölgesinde yoğun askeri hareketlilik var.. Beton bloklar kuruldu. Hamas'ın bu bölgeye roketli saldırıları devam ediyor. Bu nedenle İsrail güvenlik güçleri sınırın sıfır noktasında teyakkuz halinde.

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