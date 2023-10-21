Video Dünya GAZZE SON DAKİKA: İsrail askerleri Gazze sınırına konuşlandı! | Video
GAZZE SON DAKİKA: İsrail askerleri Gazze sınırına konuşlandı! | Video

GAZZE SON DAKİKA: İsrail askerleri Gazze sınırına konuşlandı! | Video

21.10.2023 | 11:26

Son dakika haberi: İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği bombardıman 15. gününde... Gazze'yi yıllardır abluka tutan İsrail, 7 Ekim sabahından bu yana adeta savaş suçu işleyerek Gazzeli sivillerin tüm yaşam kanallarını bombalıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ağır bombardımanı sonucu 4 bin 137 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu sayının yüzde 60'ının ise çocuk ve kadınlardan oluştuğu öğrenildi. Öte yandan İsrail'in olası kara harekatının konuşulduğu sıcak nokta bugün A Haber tarafından görüntülendi. İsrail askerinin konuşlandığı sınır bölgesinde yoğun hareketlilik gözlendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD’li askeri analist Macgregor’dan Türkiye uyarısı: İsrail’in kıyameti olurlar | Video 01:20
ABD'li askeri analist Macgregor'dan Türkiye uyarısı: "İsrail'in kıyameti olurlar" | Video 21.10.2023 | 11:54
GAZZE SON DAKİKA: İsrail askerleri Gazze sınırına konuşlandı! | Video 06:37
GAZZE SON DAKİKA: İsrail askerleri Gazze sınırına konuşlandı! | Video 21.10.2023 | 11:26
Hamas, ABD’li anne ve kızını serbest bıraktı | Video 00:31
Hamas, ABD'li anne ve kızını serbest bıraktı | Video 21.10.2023 | 11:18
Son Dakika: Refah sınır kapısı açıldı! BM’ye ait insani yardım TIR’ları geçiş yapıyor | Video 03:41
Son Dakika: Refah sınır kapısı açıldı! BM'ye ait insani yardım TIR'ları geçiş yapıyor | Video 21.10.2023 | 10:22
Netanyahu’nun eski videoları ifşa oldu! İşte Filistin için söylediği alçak sözler | Video 01:43
Netanyahu'nun eski videoları ifşa oldu! İşte Filistin için söylediği alçak sözler | Video 21.10.2023 | 09:58
Gazzeli çocuklara teşhis izi | Video 01:39
Gazzeli çocuklara "teşhis" izi | Video 21.10.2023 | 09:30
İngiliz kanalında İsrail’i rezil etti! Milyonlarca kez izlendi | Video 00:27
İngiliz kanalında İsrail'i rezil etti! Milyonlarca kez izlendi | Video 20.10.2023 | 17:12
Batı Şeria’da tansiyon yüksek! A Haber o bölgede | Video 21:56
Batı Şeria’da tansiyon yüksek! A Haber o bölgede | Video 20.10.2023 | 16:55
Filistin’in cesur kızı Ahed Tamimi, A Haber’e konuştu | Video 02:20
Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi, A Haber'e konuştu | Video 20.10.2023 | 16:12
İsrail’in gerçekleştirdiği baskında can kaybı 13’e çıktı | Video 01:04
İsrail'in gerçekleştirdiği baskında can kaybı 13'e çıktı | Video 20.10.2023 | 12:46
İsrail, Gazze’de gece boyu 100’den fazla noktayı vurdu | Video 02:06
İsrail, Gazze'de gece boyu 100'den fazla noktayı vurdu | Video 20.10.2023 | 12:46
İsrail’den Cuma ablukası! Elinde seccade olan Müslümanlara sert müdahale | Video 30:13
İsrail'den Cuma ablukası! Elinde seccade olan Müslümanlara sert müdahale | Video 20.10.2023 | 13:13
Ukrayna televizyon kanalında İsrail’i aklama çabasına tepki yağdı | Video 00:33
Ukrayna televizyon kanalında İsrail'i aklama çabasına tepki yağdı | Video 20.10.2023 | 12:26
Dr. Fadya Malhis: Görevimizi yapıp şehit olacağız | Video 15:41
Dr. Fadya Malhis: "Görevimizi yapıp şehit olacağız" | Video 20.10.2023 | 10:59
Avrupa’nın ikiyüzlülüğü! PKK destekçilerine izin Filistin destekçilerine şiddet! | Video 00:52
Avrupa’nın ikiyüzlülüğü! PKK destekçilerine izin Filistin destekçilerine şiddet! | Video 20.10.2023 | 09:01
ABD Başkanı Joe Biden’dan İsrail ve Ukrayna’ya destek açıklaması | Video 06:46
ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail ve Ukrayna'ya destek açıklaması | Video 20.10.2023 | 08:50
İsrail’in bomba yalanı uluslararası basında tek tek çürütüldü | Video 03:19
İsrail’in bomba yalanı uluslararası basında tek tek çürütüldü | Video 19.10.2023 | 16:27
Canlı yayında roketli saldırı | Video 13:47
Canlı yayında roketli saldırı | Video 19.10.2023 | 16:23
Fransa’da restoran tabelasındaki harf hatası polisleri alarma geçirdi | Video 01:44
Fransa'da restoran tabelasındaki harf hatası polisleri alarma geçirdi | Video 19.10.2023 | 16:10
İsrail, Gazze’de hamile bir kadını iki çocuğuyla öldürdü | Video 02:21
İsrail, Gazze'de hamile bir kadını iki çocuğuyla öldürdü | Video 19.10.2023 | 15:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA