GAZZE SON DAKİKA: İsrail askerleri Gazze sınırına konuşlandı! | Video
Son dakika haberi: İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği bombardıman 15. gününde... Gazze'yi yıllardır abluka tutan İsrail, 7 Ekim sabahından bu yana adeta savaş suçu işleyerek Gazzeli sivillerin tüm yaşam kanallarını bombalıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ağır bombardımanı sonucu 4 bin 137 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu sayının yüzde 60'ının ise çocuk ve kadınlardan oluştuğu öğrenildi. Öte yandan İsrail'in olası kara harekatının konuşulduğu sıcak nokta bugün A Haber tarafından görüntülendi. İsrail askerinin konuşlandığı sınır bölgesinde yoğun hareketlilik gözlendi.
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