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Giriş Tarihi: 21.10.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 11:17

Netanyahu soykırıma yıllar boyu hazırlanmış! Gazze halkına yapmak istediklerini açık açık anlatmış: Onlara durmadan acı çektireceğiz!

Son dakika İsrail Filistin Gazze: İsrail 7 Ekim'de devreye soktuğu Gazze'yi ele geçirme operasyonunda büyük katliamlara imza atıyor. 15 gündür Gazze halkına ölüm yağdıran İsrail, fosfor bombası kullanmaktan hastane saldırılarını kadar insanlık sınırlarını aşan suçlar işleyen İsrail son olarak Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'ni bombalamayı hedeflediğini bildirdi. Çoğunluğu bebek ve çocuk olmak üzere binlerce masum sivili katleden ve dünyanın katliamı durdurma çağrılarına kulak tıkayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yıllar önce Gazze katliamını planladığı ortaya çıktı.

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Netanyahu soykırıma yıllar boyu hazırlanmış! Gazze halkına yapmak istediklerini açık açık anlatmış: Onlara durmadan acı çektireceğiz!

Son dakika İsrail Filistin Gazze: İşgalci İsrail 15. günde Gazze katliamına devam ediyor. Gece boyunca bölgeye bomba yağdırmaya devam eden İsrail, ikinci kez bir hastane katliamının da hazırlığını yapıyor. Milyonlarca Gazzeliyi evlerini terk etmeye zorlayan İsrail, alçak soykırım planını uygularken sınır tanımıyor.

Netanyahu soykırıma yıllar boyu hazırlanmış! Gazze halkına yapmak istediklerini açık açık anlatmış: Onlara durmadan acı çektireceğiz!

Elektrik, su ve yakıt akışını keserek kapana kısılmış sivillere bomba yağdıran İsrail şimdi de Kudüs Hastanesi'ni hedef gösterdi. Hastaneyi bombalamaya hazırlandığın söyleyen ve çaresizce hastaneye sığınmış 12 bin masum canı binayı terk etmeye zorlayan İsrail'in katliamlarında insanlık sınır çoktan aşılmış durumda.

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Netanyahu soykırıma yıllar boyu hazırlanmış! Gazze halkına yapmak istediklerini açık açık anlatmış: Onlara durmadan acı çektireceğiz!

MASUM CANLARI VAHŞİCE KATLEDİYORLAR

Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni 17 Ekim'de vurarak yüzlerce yaralı sivili öldüren İsrail, gelen uluslararası tepkiler üzerine hastaneyi kendilerinin vurmadığını iddia etmişti. Ne var ki sundukları "sahte" kanıtlar bir bir ifşa olunca sessizliğe gömülen İsrail'in Gazze katliamını yıllardır planladığı ortaya çıktı.

Netanyahu soykırıma yıllar boyu hazırlanmış! Gazze halkına yapmak istediklerini açık açık anlatmış: Onlara durmadan acı çektireceğiz!

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 1983 ve 2001 yıllarda yaptığı konuşma kayıtları, bugün Gazze'de Müslüman halka karşı yürütülen soykırımın uzun yıllardır en ince ayrıntısına kadar planlandığını gözler önüne serdi.

Netanyahu soykırıma yıllar boyu hazırlanmış! Gazze halkına yapmak istediklerini açık açık anlatmış: Onlara durmadan acı çektireceğiz!

"ÇOCUK HASTANESİ VURMAK SUÇ DEĞİLDİR"

İsrail güçlerinin El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladığını inkar eden Netanyahu'nun 1983 yılında yaptığı konuşmada açık açık "çocuk hastanesi vurmanın suç olmadığı"nın altını çizdiği görülüyor. Netanyahuʼnun 1983 tarihli konuşmasında, "Böyle şeyler olabilir" ifadelerini kullanıyor.

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