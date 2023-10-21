Giriş Tarihi: 21.10.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 11:17

Netanyahu soykırıma yıllar boyu hazırlanmış! Gazze halkına yapmak istediklerini açık açık anlatmış: Onlara durmadan acı çektireceğiz!

Son dakika İsrail Filistin Gazze: İsrail 7 Ekim'de devreye soktuğu Gazze'yi ele geçirme operasyonunda büyük katliamlara imza atıyor. 15 gündür Gazze halkına ölüm yağdıran İsrail, fosfor bombası kullanmaktan hastane saldırılarını kadar insanlık sınırlarını aşan suçlar işleyen İsrail son olarak Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'ni bombalamayı hedeflediğini bildirdi. Çoğunluğu bebek ve çocuk olmak üzere binlerce masum sivili katleden ve dünyanın katliamı durdurma çağrılarına kulak tıkayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yıllar önce Gazze katliamını planladığı ortaya çıktı.