Netanyahu'nun eski videoları ifşa oldu! İşte Filistin için söylediği alçak sözler | Video

İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatı hazırlıkları hızlanırken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1983 ve 2001 yılında ortaya çıkan videoları vicdansızlığın da bu kadarı dedirtti. İşte katil İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun o dönemler Filistin için söylediği o alçak sözler.