Hamas-İsrail anlaşmaya vardı! Mısır’daki yardım tırları Gazze yolunda

Reuters'dan alınan bilgilere göre, ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte ilk 24 saat içinde İsrail askerlerinin kısmi çekilme süreci başlayacak. Ayrıca karşılıklı esir takası için de ilk adımlar atılacak.

Gazze'de ateşkes! Mısır'daki yardım tırları Gazze için yola çıktı | Video

GAZZE'YE GÜNDE 400 YARDIM TIRI GİRECEK

Binlerce yardım tırının Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nda bekletildiği, ilk etapta 400 ila 600 tırın Gazze'ye gireceği ifade edildi.