Video Dünya Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafından kısıtlı sayıda insani yardım yüklü tır giriş yaptı | Video
Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafından kısıtlı sayıda insani yardım yüklü tır giriş yaptı | Video

Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafından kısıtlı sayıda insani yardım yüklü tır giriş yaptı | Video

09.10.2025 | 13:46

Mısır’dan yola çıkan tırlar, Refah Sınır Kapısı’nın Mısır tarafından geçerek İsrail tarafındaki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nda güvenlik kontrollerinin sağlanması için bekletiliyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Refah Sınır Kapısı’nın Mısır tarafından kısıtlı sayıda insani yardım yüklü tır giriş yaptı | Video 01:57
Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafından kısıtlı sayıda insani yardım yüklü tır giriş yaptı | Video 09.10.2025 | 13:46
Vietnam’da Matmo Tayfunu bilançosu: 8 ölü, 5 yaralı | Video 04:47
Vietnam’da Matmo Tayfunu bilançosu: 8 ölü, 5 yaralı | Video 09.10.2025 | 11:30
Gazze’de ateşkes! Mısır’daki yardım tırları Gazze için yola çıktı | Video 05:54
Gazze’de ateşkes! Mısır'daki yardım tırları Gazze için yola çıktı | Video 09.10.2025 | 10:07
AB Komisyonu Başkanı Leyen, Rusya’yı Avrupa’ya karşı hibrit savaş yürütmekle suçladı | Video 03:15
AB Komisyonu Başkanı Leyen, Rusya’yı Avrupa’ya karşı hibrit savaş yürütmekle suçladı | Video 08.10.2025 | 15:20
Madrid’de 6 katlı binada çökme: 4 ölü, 3 yaralı | Video 04:21
Madrid'de 6 katlı binada çökme: 4 ölü, 3 yaralı | Video 08.10.2025 | 14:45
İsrail, Özgürlük Filosu Koalisyonu’na müdahalede bulundu | Video 04:15
İsrail, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na müdahalede bulundu | Video 08.10.2025 | 13:15
Ukrayna’dan Rusya’ya füzeli saldırı: 3 ölü | Video 01:41
Ukrayna'dan Rusya'ya füzeli saldırı: 3 ölü | Video 08.10.2025 | 13:14
Ukrayna’dan Rusya’ya füzeli saldırı: 3 ölü | Video 01:41
Ukrayna'dan Rusya'ya füzeli saldırı: 3 ölü | Video 08.10.2025 | 12:29
Hindistan’da heyelan otobüsü yuttu: 15 ölü | Video 00:22
Hindistan’da heyelan otobüsü yuttu: 15 ölü | Video 08.10.2025 | 11:14
Hindistan’da heyelan otobüsü yuttu: 15 ölü | Video 00:22
Hindistan’da heyelan otobüsü yuttu: 15 ölü | Video 08.10.2025 | 11:16
İsrail, Özgürlük Filosu’na müdahale etti! Saldırı anları kamerada | Video 01:18
İsrail, Özgürlük Filosu'na müdahale etti! Saldırı anları kamerada | Video 08.10.2025 | 09:30
Berlin’de Filistin’e destek gösterisinde polisten sert müdahale | Video 09:54
Berlin’de Filistin'e destek gösterisinde polisten sert müdahale | Video 08.10.2025 | 08:59
Ekvador Devlet Başkanı Noboa’nın aracına taşlı ve silahlı saldırı düzenlendi | Video 00:22
Ekvador Devlet Başkanı Noboa'nın aracına taşlı ve silahlı saldırı düzenlendi | Video 08.10.2025 | 08:59
ABD’de helikopter düştü! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 01:28
ABD’de helikopter düştü! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 07.10.2025 | 10:50
ABD’de helikopter düştü: 3 yaralı | Video 01:28
ABD’de helikopter düştü: 3 yaralı | Video 07.10.2025 | 10:45
ABD Başkanı Trump’tan Gazze Planı açıklaması: Erdoğan çok güçlü biri | Video 03:12
ABD Başkanı Trump’tan Gazze Planı açıklaması: "Erdoğan çok güçlü biri" | Video 07.10.2025 | 09:02
2025 Nobel Tıp Ödülü, Brunkow, Ramsdell ve Sakaguchi’nin oldu | Video 03:32
2025 Nobel Tıp Ödülü, Brunkow, Ramsdell ve Sakaguchi'nin oldu | Video 06.10.2025 | 14:39
Everest’teki kar fırtınası nedeniyle bin kişi dağda mahsur kaldı | Video 00:32
Everest’teki kar fırtınası nedeniyle bin kişi dağda mahsur kaldı | Video 06.10.2025 | 09:04
Hindistan’da sel: En az 18 ölü | Video 02:23
Hindistan’da sel: En az 18 ölü | Video 05.10.2025 | 16:04
Gazze’de can kaybı 67 bin 139’a yükseldi | Video 02:38
Gazze'de can kaybı 67 bin 139'a yükseldi | Video 05.10.2025 | 15:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY