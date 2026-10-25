Gazze’den sonra Batı Şeria’da da kuşatma ve yıkım

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iktidarda kalmak için devreye soktuğu sinsi oyunlar sürerken haftalardır öne sürdüğü 'saldırı' iddialarının ardından önceki gün işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan saldırı sonrası bölge geniş bir kuşatmaya alındı. İsrail ordusu El Halil'de 2 İsrail askerinin öldüğü çatışmanın ardından bölgede "geniş çaplı askeri operasyon" başlattı. El Halil ve Halhul bölgeleri "askeri kordona" alındı. En az 15 kasabaya baskın düzenledi.

BİNLERCE KİŞİ SOKAKTA KALDI

Düzenlenen baskınlarda onlarca Filistinli evlerinden zorla çıkarılırken kent ve çevresindeki yerleşimlerde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Deyr Bahha, Celde Kavşağı ve Nemre bölgelerinde evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri aramalar yaptı. Eski Filistin Yasama Konseyi üyesi Azzam Selheb ile gazeteci Musab Kafişe'nin evlerine düzenlenen baskınlarda gözaltına alındı. Middle East Eye haber sitesinde yer alan haberde, İsrail ordusunun El Halil'de 400'den fazla Filistinli aileye evlerini boşaltma tebligatı ilettiği ve binlerce kişinin sokakta kaldığı aktarıldı. Çok sayıda evin yıkıldığı kaydedildi.