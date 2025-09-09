Gazzeye giden küresel Sumud Filosu’na dron saldırısı

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine, Tunus'taki limanda dron saldırısı düzenlendi.

Küresel Sumud Filosu’na ait tekneye Tunus’ta insansız hava aracı saldırısı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese X sosyal medya platformundan, İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine Tunus'taki limanda dron saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Tunus'taki limanda filonun ana teknesine dron saldırısı düzenlendiğini belirten Albanese, limana doğru hareket eden diğer iki teknenin acil korunmaya ihtiyacı olduğunu belirtti.