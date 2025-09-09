Küresel Sumud Filosu’na ait tekneye Tunus’ta insansız hava aracı saldırısı

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için 10 Eylül’de Tunus’tan yola çıkmaya hazırlanan Küresel Sumud Filosu’na ait bir tekneye insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi.