Video Dünya Küresel Sumud Filosu’na ait tekneye Tunus’ta insansız hava aracı saldırısı
Küresel Sumud Filosu’na ait tekneye Tunus’ta insansız hava aracı saldırısı

Küresel Sumud Filosu’na ait tekneye Tunus’ta insansız hava aracı saldırısı

09.09.2025 | 07:56

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için 10 Eylül’de Tunus’tan yola çıkmaya hazırlanan Küresel Sumud Filosu’na ait bir tekneye insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Küresel Sumud Filosu’na ait tekneye Tunus’ta insansız hava aracı saldırısı 01:56
Küresel Sumud Filosu’na ait tekneye Tunus’ta insansız hava aracı saldırısı 09.09.2025 | 07:56
Afganistan’da deprem korkusu göçe neden oldu | Video 06:21
Afganistan’da deprem korkusu göçe neden oldu | Video 08.09.2025 | 12:35
Kanlı Ay dünyanın farklı bölgelerinde görsel şölen yaşattı | Video 01:00
"Kanlı Ay" dünyanın farklı bölgelerinde görsel şölen yaşattı | Video 08.09.2025 | 09:17
Rusya’dan Ukrayna’ya 4’ü balistik 13 füze ve 805 İHA ile saldırı: 3 ölü | Video 01:22
Rusya’dan Ukrayna’ya 4’ü balistik 13 füze ve 805 İHA ile saldırı: 3 ölü | Video 07.09.2025 | 12:30
Gazze’de kıtlık! Yaklaşık 43 bin çocuk ve 55 bin hamile kadın açlıkla mücadele ediyor | Video 04:52
Gazze’de kıtlık! Yaklaşık 43 bin çocuk ve 55 bin hamile kadın açlıkla mücadele ediyor | Video 07.09.2025 | 08:45
ABD basınından, ABD Savaş Bakanlığı isim değişikliğinin milyarlarca dolar tutacağı iddiası | Video 00:12
ABD basınından, "ABD Savaş Bakanlığı" isim değişikliğinin milyarlarca dolar tutacağı iddiası | Video 07.09.2025 | 08:44
Sırp lider Vucic’ten ülkesindeki gösterileri destekleyen Avrupa Yeşiller Partisi heyetine sert tepki | Video 02:34
Sırp lider Vucic’ten ülkesindeki gösterileri destekleyen Avrupa Yeşiller Partisi heyetine sert tepki | Video 07.09.2025 | 08:41
Paris’te skandal görüntüler: Fransız polisi gencin yüzüne tükürdü! | Video 00:42
Paris’te skandal görüntüler: Fransız polisi gencin yüzüne tükürdü! | Video 06.09.2025 | 15:03
Epstein mağdurlarının basın toplantısında dikkat çeken anlar: Askeri uçaklardan alçak uçuş | Video 02:01
Epstein mağdurlarının basın toplantısında dikkat çeken anlar: Askeri uçaklardan alçak uçuş | Video 04.09.2025 | 16:24
5 yaşında İsrail tarafından katledilmişti! Hind Rajab’ın trajedisi Venedik’e damga vurdu: 23 dakika boyunca ayakta alkışlandı! | Video 00:13
5 yaşında İsrail tarafından katledilmişti! Hind Rajab’ın trajedisi Venedik’e damga vurdu: 23 dakika boyunca ayakta alkışlandı! | Video 04.09.2025 | 13:48
Pakistan’daki selde can kaybı 854’e yükseldi | Video 04:39
Pakistan’daki selde can kaybı 854’e yükseldi | Video 01.09.2025 | 12:19
Afganistan’da 6.0 büyüklüğünde deprem! Yüzlerce ölü, binlerce yaralı | Video 01:15
Afganistan’da 6.0 büyüklüğünde deprem! Yüzlerce ölü, binlerce yaralı | Video 01.09.2025 | 09:03
New York’ta Türk bisiklet taksi sürücüsü, gözaltında intihar iddiasıyla hastaneye kaldırıldı | Video 05:47
New York'ta Türk bisiklet taksi sürücüsü, gözaltında "intihar" iddiasıyla hastaneye kaldırıldı | Video 31.08.2025 | 14:09
Eski Ukrayna Parlamento Başkanı Parubiy öldürüldü | Video 00:23
Eski Ukrayna Parlamento Başkanı Parubiy öldürüldü | Video 31.08.2025 | 08:50
İşgalci İsrail askerleri Kassam’ın pususuna düştü! | Video 01:15
İşgalci İsrail askerleri Kassam'ın pususuna düştü! | Video 30.08.2025 | 11:49
Pakistan’da yüzlerce köyde sel: 22 kişi öldü, 600 bin kişi tahliye edildi | Video 03:20
Pakistan'da yüzlerce köyde sel: 22 kişi öldü, 600 bin kişi tahliye edildi | Video 28.08.2025 | 14:47
Rusya’nın Kiev’e saldırısında AB binasının yakınına 2 füze isabet etti | Video 02:39
Rusya'nın Kiev'e saldırısında AB binasının yakınına 2 füze isabet etti | Video 28.08.2025 | 15:12
Tayland’da Kajiki Tayfunu nedeniyle can kaybı 5’e yükseldi | Video 00:35
Tayland'da Kajiki Tayfunu nedeniyle can kaybı 5'e yükseldi | Video 28.08.2025 | 12:48
Arjantin Devlet Başkanı Milei’nin konvoyuna taşlı saldırı | Video 04:43
Arjantin Devlet Başkanı Milei’nin konvoyuna taşlı saldırı | Video 28.08.2025 | 08:56
ABD haricindeki BM Güvenlik Konseyi üyelerinden Gazze’de kıtlığın derhal durdurulması çağrısı | Video 03:26
ABD haricindeki BM Güvenlik Konseyi üyelerinden Gazze’de kıtlığın derhal durdurulması çağrısı | Video 28.08.2025 | 08:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY