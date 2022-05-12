Google’dan flaş telif kararı! AB ülkesindeki 300 medya kuruluşu için karar verildi; Türkiye ne yapacak?

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre Google Avrupa'da 300'den fazla emdya kuruluşuna ödeme yapmayı kabul etti. Buna göre dev şirket, Almanya, Fransa, Macaristan, Avusturya, Hollanda ve İrlanda'daki yerel ve ulusal medya kuruluşlarına haberleri karşılığında ödeme yapacak.

300'DEN FAZLA KURULUŞ

Google'ın haber ve yayın ortaklarından sorumlu direktörü Sulina Connal konuyla ilgili açıklama yaparak, "Şu ana kadar Almanya, Macaristan, Fransa, Avusturya, Hollanda ve İrlanda'da 300'den fazla yerel, lokal ve sektörel medya kuruluşuyla anlaşma imzaladık" sözlerine yer verdi.